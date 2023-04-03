İlk Togg T10X Teslim Töreni'nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: "Rabb'im tekerine taş değdirmesin"
Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, "Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin gözbebeği olan Togg'u da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabb'im tekerine taş değdirmesin." dedi. Aliyev'e de teslimat yapılacağını belirten Erdoğan, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de gidecek. Randevu bekleniyor." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz." dedi.
Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un ortağı "babayiğitler", Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a içinde araçlara ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı kitler teslim edildi.