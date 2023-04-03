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İlk Togg T10X Teslim Töreni'nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: "Rabb'im tekerine taş değdirmesin"

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, "Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin gözbebeği olan Togg'u da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabb'im tekerine taş değdirmesin." dedi. Aliyev'e de teslimat yapılacağını belirten Erdoğan, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de gidecek. Randevu bekleniyor." diye konuştu.

takvim.com.tr
AJANSLAR
03.04.2023 18:54 - Son Güncelleme: 03.04.2023 18:55
İlk Togg T10X Teslim Töreni’nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: Rabb’im tekerine taş değdirmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz." dedi.

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı.

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İlk Togg T10X Teslim Töreni’nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: Rabb’im tekerine taş değdirmesin

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.

İlk Togg T10X Teslim Töreni’nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: Rabb’im tekerine taş değdirmesin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un ortağı "babayiğitler", Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a içinde araçlara ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı kitler teslim edildi.

İlk Togg T10X Teslim Töreni’nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: Rabb’im tekerine taş değdirmesin

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

İlk Togg T10X Teslim Töreni’nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: Rabb’im tekerine taş değdirmesin

Ülkenin gururu yerli ve milli marka Togg'un ilk siparişini 2019 yılında verdiklerini, bugün de ilk akıllı cihazı teslim aldıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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