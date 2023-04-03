İlk Togg T10X Teslim Töreni'nden tarihi fotoğraflar! Başkan Erdoğan: "Rabb'im tekerine taş değdirmesin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un ortağı "babayiğitler", Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a içinde araçlara ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı kitler teslim edildi.