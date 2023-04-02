Savcı Mehmet Selim Kiraz için skandal paylaşım yapan CHP'li İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı!

İFADESİNDE KIVIRMAYA ÇALIŞTI

Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz ve diğer twitlerinin ortaya çıkmasının arından hesabını kapatan Ezgi Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiğini mahkemece tutuklandı. İfadesinde inkara sarılan Ezgi Yıldız'ın terör örgütleriyle bağı araştırılırken, yapılan paylaşımlarla ilgili Siber polisin geçmişe yönelik detaylı çalışmasının da devam ettiği öğrenildi.

Terör sevici İBB çalışanı ifadesinde @ezgiyildiz34 rumuzlu hesabın kendisine ait olduğunu, hesabı çok uzun bir süredir kullandığını, 30 Mart 2023'de twitter üzerinden aldığı hakaret ve tehditler nedeniyle de saat 09:00-09:30 sıralarında hesabını kapattığını söyledi.