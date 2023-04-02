Bakan Kurum'dan Kalkınma Öncelikli Kentleşme Çalışmaları Toplantısı'nda önemli açıklamalar: "Kent merkezlerini yeniden inşa edeceğiz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum'un başkanlığında, KÖK Çalışmaları Toplantısı'nın ilki Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı. KÖK çalışmaları kapsamında yapılan ilk toplantıda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekansal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı.
Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel birikimin devamlılığını, ekonomi, ticaret ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerini yeniden inşa edeceklerini vurguladı.
Fay hatlarının yakınındaki alanları geniş parklara, açık hava spor ve eğlence merkezlerine dönüştüreceklerini aktaran Kurum, "Kent merkezlerimiz, 11 ilimizin de hayatiyeti için çok önemli ve son 21 yılda başarıyla bu noktaya getirdiğimiz kalkınma yolculuğumuzun kesintiye uğramaması için öncelikli olarak ayağa kaldırılması gerekiyor. Mimari açıdan geçmişin izlerini taşıyan ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapan kent meydanlarını, caddelerini, sokaklarını birer birer uzmanlarımızla mercek altına alıyor, mimari tarzlar konusunda bize ilham verecek tarihi binaları tespit ediyor ve her bir şehrimizin genelinde uygulayacağımız şehir planlama yaklaşımını kararlaştırıyoruz." diye konuştu.
"DÜNYAYA BAŞARI ÖYKÜSÜ OLARAK GÖSTEREBİLECEĞİMİZ İŞLER YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"
Kurum, çalışmanın, Türkiye'nin değerli mimarlarının yetkinliklerini ortaya koyma imkanı bulacağı bir proje olarak dünya literatürüne girecek nitelikte tasarlandığına dikkati çekerek, "Bundan 20 yıl önce böyle bir proje için Alman, Fransız, Amerikalı mimarların adı geçerdi ama bugün ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli mimar ve şehir planlamacılarla çalışarak, dünyaya başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz işler yapabilecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.