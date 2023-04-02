Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bitirin" dedi! Mega projeler için çalışmalar hızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi.
Karaismailoğlu, bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, mega projelerin de aralarında olduğu birçok açılışa imza atacaklarını ifade etti.