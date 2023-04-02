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    İYİ Parti’ye bir tokat da Saadet Partisi'nden! "İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcılıkları kesin değil. Kemal Bey’in inisiyatifine bağlı.."

    "İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcı olması şartıyla koalisyona dönen Meral Akşener'e bir tokat da Saadet Partisi'nde geldi. Karamollaoğlu, "Aslolan 5 liderin, cumhurbaşkanı yardımcısı olmasıdır" dedi. "Gerisi, teferruat" mesajı verdi. Gözler, Akşener'e çevrildi.

    Meral hanım bakın Temel Bey ne diyor?

    Karamollaoğlu, işte bu sözleri söyledi. "Aslolan 5 liderin, cumhurbaşkanı yardımcısı olmasıdır" dedi. "Gerisi, teferruat" mesajı verdi. Gözler, Akşener'e çevrildi.



    "İmamoğlu ile Yavaş" şartını sunarak masaya dönen İP liderinin, şimdi ne yapacağı merak edildi: Meral Hanım, yoksa siz ve prensleriniz, saf dışı mı edildiniz?

    MANŞET TWEETTE
    İnce, ittifak önermeyen Kılıçdaroğlu'na attığı tweetle böyle salvo yaptı! Masayı dağıttı.
    ÜYELERİ PEK FAZLA OLAN BİR KOMİSYON, BÜYÜK İŞLER MEYDANA GETİREMEZ. 1930 (ATATÜRK)

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    Kılıçdaroğlu temelini attı 6 ayda bir kat dahi çıkılmadı
    Haberler Güncel İYİ Parti’ye bir tokat da Saadet Partisi'nden! "İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcılıkları kesin değil. Kemal Bey’in inisiyatifine bağlı.."
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