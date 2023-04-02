İYİ Parti’ye bir tokat da Saadet Partisi'nden! "İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcılıkları kesin değil. Kemal Bey’in inisiyatifine bağlı.."





"İmamoğlu ile Yavaş" şartını sunarak masaya dönen İP liderinin, şimdi ne yapacağı merak edildi: Meral Hanım, yoksa siz ve prensleriniz, saf dışı mı edildiniz?



MANŞET TWEETTE

İnce, ittifak önermeyen Kılıçdaroğlu'na attığı tweetle böyle salvo yaptı! Masayı dağıttı.

ÜYELERİ PEK FAZLA OLAN BİR KOMİSYON, BÜYÜK İŞLER MEYDANA GETİREMEZ. 1930 (ATATÜRK)



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