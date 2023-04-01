7'li koalisyonda kılıçlar çekildi: Temel Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e "yardımcı" golü! Mansur Yavaş'a gözdağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu."Kumar ve noter masası" dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılmıştı.