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    • Haberler
    • 01.04.2023 12:36
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    • 01.04.2023 12:56
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    7'li koalisyonda kılıçlar çekildi: Temel Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e "yardımcı" golü! Mansur Yavaş'a gözdağı

    7'li koalisyon Meral Akşener'in masayı dağıtmasının ardından çıkış için formülü, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılıkları verilmesinde bulmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu isimlerin yardımcılıklarının kesin olmadığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" vurgusunda bulundu. İki ismin yardımcılığı formülü üzerine koalisyona dönen Akşener, bu açıklamanın ardından HDP konusunda olduğu gibi derin bir sessizliğe mi gömülecek, yoksa karşı bir cevap verebilecek mi merak konusu. Öte yandan Karamollaoğlu, genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı değil milletvekili olması gerektiğini söyleyen Yavaş'a da gözdağ verdi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonda kılıçlar çekildi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu."Kumar ve noter masası" dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİNE BIRAKILDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı.

    6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.

        AKŞENER KUMAR MASASINA BOŞUNA MI DÖNDÜ?
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



        KARAMOLLAOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ÇIKIŞI
        Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 tane yardımcısı olacağını söyledi.

        KARAMOLLAOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A NEŞTER
        Karamollaoğlu, 6'lı koalisyondaki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini dile getirdi.

            Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.

            AKŞENER'E MESAJ YAVAŞ'A GÖZDAĞI
            Karamollaoğlu bu sözlerle koalisyon masasına dönmek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini şart koşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de adeta mesaj gönderdi.

            Ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Masadaki genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili olsun" çıkışını yapan Mansur Yavaş'a da gözdağı veren Saadet Partisi lideri, adeta "cumhurbaşkanı yardımcılığı kararınız bize bağlı" dedi.

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            Haberler Haberler 7'li koalisyonda kılıçlar çekildi: Temel Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e "yardımcı" golü! Mansur Yavaş'a gözdağı
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