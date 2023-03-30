Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası! Sözcü ve Fatih Altaylı'dan halkı galeyana getirecek sözler! O isim gözaltında

Batman'da muhalif bir kanal, sokak röportajı yapıyor. O sırada bir adam, kendisini HÜDAPAR'lı olarak tanıtıp şu ifadeleri kullandı:

"Biz cihada hazırız. Bu dini bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır. Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz"