Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası! Sözcü ve Fatih Altaylı'dan halkı galeyana getirecek sözler! O isim gözaltında

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken HDP ile kirli pazarlığa oturan 6'lı koalisyon, medya ayağıyla Cumhur İttifakına karşı algı operasyonlarına devam ediyor.
Söz konusu algı operasyonlarının en belirgini ise HÜDAPAR üzerinden yapılıyor. Masa ortakları geçmişte tek tek HÜDAPAR ile görüşmüşken, söz konusu parti Cumhur İttifakı'na katılınca 'Hizbullah'ın uzantısı' diyerek karalama kampanyası başlattılar.
Karalama kampanyasının başrolünde herkesin tahmin edeceği üzere CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak vardı. İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal da Öztrak'ın peşinden geldi.
Yetmedi karalama kampanyasını sokağa kadar indirdiler. Batman'daki skandaldan bahsediyoruz.
Batman'da muhalif bir kanal, sokak röportajı yapıyor. O sırada bir adam, kendisini HÜDAPAR'lı olarak tanıtıp şu ifadeleri kullandı:
"Biz cihada hazırız. Bu dini bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır. Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz"