Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2023 21:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 21:57
    ABONE OL

    Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası! Sözcü ve Fatih Altaylı'dan halkı galeyana getirecek sözler! O isim gözaltında

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kirli pazarlığa oturan 6'lı koalisyon HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyduğu andan itibaren karalama kampanyasına başladı. Önce CHP Sözcüsü sonra, muhalif gazeteciler derken işi o kadar çığrından çıkarttılar ki sokak röportajında para karşılığı bir HDP'liyi HÜDAPAR'lı gibi konuşturacak kadar. Batman'daki bir sokak röportajında HÜDAPAR'lı gibi konuşan HDP'liyi CHP'nin yalan organı Sözcü manşetine "Cumhuriyetin savcıları neredesiniz" diye taşırken karalama kampanyasının Ciner ayağını Fatih Altaylı yönetiyordu. Halkı galeyana getirip seçime gölge düşürmek isteyen muhalefetin bu oyunu da deşifre oldu. Söz konusu isim aslında HDP'li olduğunu itiraf etti ve gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Kurgu videoyla HÜDAPAR’ı karalama kampanyası!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken HDP ile kirli pazarlığa oturan 6'lı koalisyon, medya ayağıyla Cumhur İttifakına karşı algı operasyonlarına devam ediyor.

    Söz konusu algı operasyonlarının en belirgini ise HÜDAPAR üzerinden yapılıyor. Masa ortakları geçmişte tek tek HÜDAPAR ile görüşmüşken, söz konusu parti Cumhur İttifakı'na katılınca 'Hizbullah'ın uzantısı' diyerek karalama kampanyası başlattılar.

    Karalama kampanyasının başrolünde herkesin tahmin edeceği üzere CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak vardı. İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal da Öztrak'ın peşinden geldi.

    Yetmedi karalama kampanyasını sokağa kadar indirdiler. Batman'daki skandaldan bahsediyoruz.

    Batman'da muhalif bir kanal, sokak röportajı yapıyor. O sırada bir adam, kendisini HÜDAPAR'lı olarak tanıtıp şu ifadeleri kullandı:

    "Biz cihada hazırız. Bu dini bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır. Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz"

        HALKI GALEYANA GETİRME GÖREVİ SÖZCÜ'DE!
        O kadar güzel planlanmış bir operasyonla karşı karşıya kalıyoruz ki bu kadarına pes etmemek elde değil.

        Muhalefetin ekmeğine yağ süren sokak röportajının üzerinde tepinme sırası Sözcü gazetesine geliyor.

        CHP'nin yalan organı Sözcü gazetesi, provokatörü manşetine taşıyıp "Adam halkın içinde göz göre göre tehdit ediyor. Cumhuriyetin savcıları neredesiniz?" diye halkı galeyana getirme görevini üstleniyor.

        CİNER'İN HABERTÜRK'Ü BOŞ DURUR MU?

        6'lı koalisyonun basın sözcülüğünü yapan Habertürk ise karalama görevini Fatih Altaylıya veriyor.

        Altaylı tam olarak şu ifadeleri kullanıyor:

        Herif Türkiye'ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, Anayasa'yı ayaklar altına alıyor.

        Çıt yok.

        İçişleri Bakanlığı neredesin!

        Ben İstanbul'da bir sitede, Sırp bir mafya üyesinin evinde bahçeye cesetler gömüldü iddiası üzerine Emniyet kazı yapıyor diye duyurduğum için ve üstelik de o evde oturan sahte kimlikli Sırp mafya üyesi tutuklandığı halde, benim hakkımda "Halkı galeyana getirdiğim" iddiasıyla anında açıklama yaptınız, yetmedi hakkımda dava açtınız.

        Hem Bakanlık, hem Emniyet Genel Müdürlüğü olarak.

        Peki cinayet işleyeceğini açıkça söyleyen, Anayasa'ya aykırı açıklamalar yapan bu yaratık hakkında ne yapıyorsunuz…

        Niye çıtınız çıkmıyor?

        Ya Adalet Bakanlığı'na ne demeli!

        Tehditler savuran, cinayet işlemeye hazır olduğunu açıkça söyleyen bu "Zebani" hakkında soruşturma başlatacak bir savcınız bile yok mu!

        Yoksa yeni "koalisyon ortağınızı" kızdırmaktan mı korkuyorsunuz…

        VİDEODAKİ KİŞİ HDP'Lİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

        Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

        Söz konusu şahıs sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler" şeklinde açıklamalarda bulundu.

        Videoda "Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum" diyen provokatörün açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

            GÖZALTINA ALINDI
            Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

            Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

            Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

            Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            "29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

            6'LI KOALİSYONUN ÜYELERİ TEK TEK GÖRÜŞMÜŞTÜ
            6'lı koalisyonun neredeyse tamamının HÜDA PAR ile daha önce temas kurduğu ortaya çıkmıştı.

            MERAL AKŞENER'İN HÜDA PAR GÖRÜŞMESİ
            Masa yandaşlarının karalama yarışına girdiği HÜDA PAR ile 6'lı koalisyon masasının büyük ortaklarından İyi Parti'nin 24 Mart 2021'de üst düzey görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi. Görüşmeye İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

            SAADET'TEN HÜDA PAR İLE SIKI TEMAS
            Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuran Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da HÜDA PAR ile temas kuranlar arasında...

            HÜDA PAR kurmaylarıyla sık sık bir araya gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son olarak 14 Nisan 2022'de HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunulduğu açıklanan ziyarette 'ittifak' görüşmesinin de yapıldığı iddia edildi.

                Söz konusu ziyaret CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te haber olarak yer aldı.

                DAVUTOĞLU HÜDA PAR TEMASI
                Masanın bir diğer küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 23 Aralık 2020'de HÜDA PAR'ı ziyaret etti.

                10 Haziran 2021'de ise HÜDA PAR, Davutoğlu'nu ziyaret etti. Temas sonrası konuşan Davutoğlu, partiler arası yakın diyaloğun çok önemli olduğunu dile getirerek problemlerin çözülmesinde de bu siyasi diyaloğun gerekli olduğunu söyledi.

                Temas Ahmet Davutoğlu'nun medyasında da haberleştirildi.

                BABACAN HÜDA PAR TEMASI
                Deva Partisi de HÜDA PAR ile temas kuranlar arasında... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 16 Ekim 2020'de dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

                Deva Partisi genel merkezinde yapılan görüşme sonrası iki lider basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

                CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TEMASI
                Cumhuriyet Halk Partisi de HÜDA PAR ile temas kurmuştu...

                    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile 17 Mart 2021'de görüştü.

                    KAFTANCIOĞLU'NDAN KAHVE DAVETİ
                    Elibüyük, CHP'li Kaftancıoğlu'nun kendisine kahve içme davetinde bulunduğu ve de en kısa zamanda davetine icabet edeceğini açıkladı.

                    O görüşme CHP'ye yakınlığıyla bilinen ODA TV'de de haber oldu;
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    PKK elebaşı Sabri Ok kanlı ortaklığı itiraf etti
                    Haberler Güncel Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası! Sözcü ve Fatih Altaylı'dan halkı galeyana getirecek sözler! O isim gözaltında
                        loading
                        SON DAKİKA