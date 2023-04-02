Başkan Erdoğan'a seccade hediye edildi: Bu seccade ayaklarla basılmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılış töreninde konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki açıklamalarında CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal 'seccadeye basma' görüntüleriyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan ""Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SECCADE HEDİYE EDİLDİ
Günün anısına Başkan Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından bir de seccade hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Başkan Erdoğan "Bu seccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." ifadelerini kullandı.
Toplu açılış töreninde kentsel dönüşüm ile anahtarları teslim edilen vatandaşlar da yer aldı. O vatandaşlardan biri ile Başkan Erdoğan arasında da samimi bir diyalog yaşandı.