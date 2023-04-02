Başkan Erdoğan Bağcılar’da 97 tesisin açılışını yapacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ev sahipliğini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yapacak. Bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışı öncesi konuşan Özdemir, tarihi bir gün yaşandığını söyleyerek katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"E-SPOR MERKEZİ, GENÇLERİN İKİNCİ ADRESİ OLACAK"

Dijital çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük e-spor merkezi olacağını belirten Özdemir, "İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak" diye konuştu.

"ULU ÇINARLARIN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEĞİ ÖZEL BİR MEKAN"

5 katlı inşa edilen Yaşlı Yaşam Merkezi'nin ise kuşakların kaliteli zaman geçireceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırıldığını aktaran Özdemir, "Toplam 6 bin metrekareden oluşan alanın 500 metrekaresinde oturum alanına, 5 bin 500 metrekare ise bahçeye sahip bulunuyor. Ulu çınarlarımız her türlü donanıma sahip modern tesiste sakin, rahat ve huzurlu bir ortamda hoşça vakit geçirecekler. Torunlarıyla birlikte Kur'an öğrenme ve okuma, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde hoşça zaman geçirecekler. Kullanışlı tesiste kuaför salonları, kafeler, duş alanları ile dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Yine sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları hizmet verecek. Geniş yeşil alanların yer aldığı tesiste ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Tesisin bahçesinde çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İLK DUYU BÜTÜNLEME TEMELLİ SU İÇİ TERAPİ HAVUZU"

Özdemir, "Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunda ise uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. 30 dakika olarak belirlenen terapi sürecinde havuzun çocukların gözünde güvenli ve eğlenceli kılınması adına yüzen su topları, basket potası seti, futbol kale setleri ve buna benzer birçok materyal bulunuyor. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların büyük bir ölçüde iyileşmesi sağlanacak. Su içi bisikletten koşu bandına kadar her şey var. Özel olarak tasarlanan havuz içerisinde; engellilerin görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bantı gibi fiziksel kapasiteyi artıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor" dedi.