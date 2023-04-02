Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bağcılar'da STK'larla iftar buluşmasında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da STK'larla iftar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Devletimiz ve belediyemiz gerçekten cansiparene çalışmayla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın elini tutuyor. 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşaatlarına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandıklarını görüyoruz. İnşallah hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞMIYORUZ"

Aziz milletimizin desteği, depremzedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacağız, Türkiye'yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Biz şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Bugün tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Allah ömür milletimiz de yetki verdikçe Bağcılar ve aziz İstanbul'u eserlerle süslemeye devam edeceğiz.

"KAVGASIZ CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEYEMEDİLER"

14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütünün parlamentodaki uzantasıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemediler. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediler döndüler dolaştılar, Cumhurbaşkanı yardımcıların sayısı bu gidişle 50'yi bulacak.

"BİZ İSE ASRIN PROJELERİNİ TEK TEK DEVREYE ALIYORUZ"

İstanbul'a hizmet varken turist Ömer misali sağda-solda dolaşıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizden konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak tüm emeklilerimize müjde verdik. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz TOGG'u yollarda göreceksiniz.



7'li koalisyona sert tepki: Başkaları gibi sahte sanal gündemler peşinde koşmuyoruz.



Terör örgütünün parlamentodaki uzatısıyla beraber 7'li koalisyon. Milletimizin 20 senederi unuttuğu ne kadar kriz, skandal varsa hepsini 3 güne sığdırdılar. Güneş Motel'i insanlarımıza yeniden hatırlattılar. 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu gidişle 50'ye çıkacak.

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