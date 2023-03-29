Adaylık çalışmaları kapsamında asrın çifte felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde siyasi yağmacılık hesapları yapan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şov yapmaya devam ediyor.
BU SEFER GÜNÜBİRLİK İFTAR ÇADIRI ŞOVU
Enkaz üzerinden siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın, ertesi gün kaldırıldığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının günübirlik şovuna sosyal medyadan tepki yağdı. İşte bazı yorumlar;