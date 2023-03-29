



"Herşeyleri düzmece... zaten depremzedeler için olmadığı, masa da bir tane bile depremzede olmamasından belliydi. Şovlarını yapıp dönmüşler.."

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DAHA ÖNCE DE ŞOV UĞRUNA ÇADIR İŞGAL ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir çadırda konaklamıştı. Kaldığı çadırdan Amerikan sermayeli FOX yayınına bağlanarak şov yapmayı da ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralarla hükümeti hedef almıştı.

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YAŞLI AMCAYI KOVUDULAR

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan her mikrofona "Halil İbrahim sofrası" derken geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşanan bir skandal yok artık dedirttirmişti. 6'lı koalisyonun katıldığı iftar programında tam ezan okunurken yer arayan bir yaşlı amcanın uzaklaştırılması büyük tepkiye neden olmuştu.



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