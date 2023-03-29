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    • 30.03.2023 01:56
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    • 30.03.2023 01:56
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının günübirlik iftar çadırı şovuna tepki yağdı

    Adaylık çalışmaları kapsamında enkaz üzerinde tepinen Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortakları şov yapmaya devam ediyor. Daha önce Kahramanmaraş'ta bir çadırda kalarak şov yapan Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortakları bu sefer de Malatya'da sahne aldı.Ramazanın 2. günü Malatya’da iftar yaptıkları devasa çadırın, ertesi gün kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaşanan bu skandalın ardından vatandaşlardan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    Şov bitti çadır gitti!

    Adaylık çalışmaları kapsamında asrın çifte felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde siyasi yağmacılık hesapları yapan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şov yapmaya devam ediyor.



    BU SEFER GÜNÜBİRLİK İFTAR ÇADIRI ŞOVU
    Enkaz üzerinden siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın, ertesi gün kaldırıldığı ortaya çıktı.



    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının günübirlik şovuna sosyal medyadan tepki yağdı. İşte bazı yorumlar;



        "Şovunu yaptı bitti. Ne bekliyordu ki millet. Bunlar yağmurla havada vatandaşa su vermez su."



        "Nedense hiç şaşırmadım biliyor musunuz! Çünkü oraya kurulan çadır halk çadırı değildi, millet" çadırı değildi, "illet çadırı" idi "illet çadırı" olduğu için de iftardan sonra kaldırıldı. Yani bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü illetin, milletle hiçbir ilgisi yoktur."



        "Reklamlarını yaptılar gittiler her zamanki gibi!"



            "Herşeyleri düzmece... zaten depremzedeler için olmadığı, masa da bir tane bile depremzede olmamasından belliydi. Şovlarını yapıp dönmüşler.."

            (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

            DAHA ÖNCE DE ŞOV UĞRUNA ÇADIR İŞGAL ETMİŞTİ
            Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir çadırda konaklamıştı. Kaldığı çadırdan Amerikan sermayeli FOX yayınına bağlanarak şov yapmayı da ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralarla hükümeti hedef almıştı.

            (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

            YAŞLI AMCAYI KOVUDULAR
            6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan her mikrofona "Halil İbrahim sofrası" derken geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşanan bir skandal yok artık dedirttirmişti. 6'lı koalisyonun katıldığı iftar programında tam ezan okunurken yer arayan bir yaşlı amcanın uzaklaştırılması büyük tepkiye neden olmuştu.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının günübirlik iftar çadırı şovuna tepki yağdı
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