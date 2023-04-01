Seçmen listeleri için yarın son gün! Listede isminiz yoksa ne yapmalısınız?

LİSTEDE ADINIZ YOKSA

6. Seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa ne yapmalısınız?

Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere ilişkin itiraz süreci başladı. Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini yapabilecekler.