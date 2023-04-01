Son dakika: Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 11.83 km derinliğinde gerçekleşti.
Tarih:2023-04-02 Saat:00:24:39
TSİ Enlem:41.042 N
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 11.83 km derinliğinde gerçekleşti.
Tarih:2023-04-02 Saat:00:24:39
TSİ Enlem:41.042 N
Boylam:33.635 E
Derinlik:11.83 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.04.01 23:47:43 37.9970 36.3850 3.2 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 23:46:40 37.8183 36.5440 3.9 -.- 2.0 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 23:45:01 38.4925 37.9960 5.4 -.- 3.0 3.2 KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.01 23:44:17 37.8970 36.2998 17.8 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 21:44:23 38.0680 38.4103 5.0 -.- 3.2 3.2 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.01 21:38:52 37.9312 36.2712 4.5 -.- 3.0 3.0 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 21:37:35 38.4260 37.5633 1.7 -.- 3.3 3.3 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.01 21:35:50 37.9462 36.3073 7.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 21:27:22 37.4848 37.1925 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 21:14:45 40.7618 30.9808 10.6 -.- 1.9 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.04.01 21:07:46 38.1160 37.7740 2.9 -.- 2.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 21:02:51 38.6393 37.2980 5.0 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.01 20:48:07 40.0575 38.4115 5.5 -.- 2.6 -.- KAYI-AKINCILAR (SIVAS) İlksel
2023.04.01 20:37:23 37.8580 36.6488 5.3 -.- 2.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel