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    • Güncel
    • 02.04.2023 00:33
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    • 02.04.2023 00:39
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    Son dakika: Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 11.83 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.




        Boylam:33.635 E

        Derinlik:11.83 km



        SON DEPREMLER LİSTESİ
        2023.04.01 23:47:43 37.9970 36.3850 3.2 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 23:46:40 37.8183 36.5440 3.9 -.- 2.0 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 23:45:01 38.4925 37.9960 5.4 -.- 3.0 3.2 KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.04.01 23:44:17 37.8970 36.2998 17.8 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 21:44:23 38.0680 38.4103 5.0 -.- 3.2 3.2 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2023.04.01 21:38:52 37.9312 36.2712 4.5 -.- 3.0 3.0 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 21:37:35 38.4260 37.5633 1.7 -.- 3.3 3.3 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.04.01 21:35:50 37.9462 36.3073 7.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 21:27:22 37.4848 37.1925 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.04.01 21:14:45 40.7618 30.9808 10.6 -.- 1.9 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
        2023.04.01 21:07:46 38.1160 37.7740 2.9 -.- 2.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.04.01 21:02:51 38.6393 37.2980 5.0 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
        2023.04.01 20:48:07 40.0575 38.4115 5.5 -.- 2.6 -.- KAYI-AKINCILAR (SIVAS) İlksel
        2023.04.01 20:37:23 37.8580 36.6488 5.3 -.- 2.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

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        Haberler Güncel Son dakika: Kastamonu İhsangazi'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
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