Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü!

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Russell'ın "SıfırAtık İyi Niyet Beyanı'nı" da imzalayarak desteğini belirtiğini aktaran Erdoğan," Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

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