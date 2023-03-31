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    • 01.04.2023 02:33
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    Başkan Erdoğan için 'aday olamaz' propagandası yapan 367 Sabih İttifakı'na AYM tokadı: “YSK’nın kararları aleyhine başvurulamaz..."

    Önce 'diploma' ardından '2 dönem' yalanı dolaşıma sokan 367 Sabih, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağına dair kara propaganda süreci işletmişti. Tartışmalara son noktayı YSK koymuş, Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını duyurulmuştu. Ancak, YSK kararının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması konusu muhalefet tarafından gündeme getirildi. Konuya ilişkin A Haber’e konuşan ve tartışmaya son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “YSK’nın kararları aleyhine AYM’ye başvurulamaz” açıklamasını yaptı.

    367 Sabih İttifakı’na AYM tokadı! YSK kararı...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nına adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken; CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de iştirak ettiği 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabık kaldı.



    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefet yenilgiden kaçmak adına türlü entrikalara başvuruyor... Önce 'diploma' ardından '2 dönem' yalanı dolaşıma sokuldu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı iddia edildi.



    Tartışmalara son noktayı ise YSK koydu. YSK, Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını duyurdu. Kesin aday listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

    OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların ise oy birliğiyle reddedildiğini de bildirdi.


    MANGIR MEDYA TEHDİTTE VİTES YÜKSELTTİ
    Gelişme sonrası CHP yandaşı mangır medya aktörleri tehdit dilinde vites yükseltti. Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı, "Bu ismi unutmayın" diyerek hedef aldı. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.

    YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.




        "YSK KARARI ALEYHİNE AYM'YE BAŞVURULAMAZ"
        Tüm bu yaşananların gölgesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürütülen tartışmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

        A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan Uçum, "Zaten benim yerime Anayasa konuşmuş. Anayasa'da hüküm çok net bir şekilde yer almakta ve 'YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz' ifadeleri yer almakta. Bizim hukuk sistemimizde seçim süreçlerinde son sözü YSK söyler. Bu kararlar da kesin kararladır. Kesinleşmiş aday listesi de yayımlandı. YSK bir kısa karar verdi. Bunda da bütün itirazları da reddettiğini de ifade etti. Zannediyorum önümüzdeki hafta başında da ayrıntılı gerekçeli kararı da açıklar YSK. Bu itirazların neye işaret ettiğini görmüş oluruz. İtiraz etmek isteyenlerin itirazını da AYM, muhtemelen Anayasa'nın 79. Maddesinin 2. Fıkrasına göre bu başvuruyu kabul edilmez bulacaktır." dedi.




        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞANLARA HUKUK TOKADI
        Gün içinde sosyal medyadan da açıklama yapan Uçum, "YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddederek Anayasaya uygun bir karar vermiştir. Verilen bu karar kesindir. YSK bu kararıyla yıllardır hukuksuzluk peşinde koşanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü hile siyasetiyle kesmeye çalışanlara güçlü bir hukuk tokatı atmıştır. Anayasa'nın 79. maddesinin 2.fıkrasının son cümlesine göre "Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." demişti.



        "YA ANAYASAYI BİLMİYORLAR YA DA..."
        Mehmet Uçum, "Bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesine gideceklerini söyleyenler ya Anayasayı bilmiyorlar ya da hukuku ihlale devam edeceğiz diyorlar. Elbette bu hukuksuz teşebbüslere hukukun gerektirdiği cevap her mecrada verilir. Daha önce de vurgulamıştık. Bu hile siyasetine ve hileli muhalefet biçimine, hukuk içinde bir alan açılması zaten söz konusu olamazdı ve olmadı. YSK kararı bunu kanıtlamıştır." ifadelerine yer vermişti.

        BAKIN ANAYASANIN 79. MADDESİ NE DİYOR?
        MADDE 79: "Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."

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        367 Sabih İttifakı’na AYM tokadı! YSK kararı...
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan için 'aday olamaz' propagandası yapan 367 Sabih İttifakı'na AYM tokadı: “YSK’nın kararları aleyhine başvurulamaz..."
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