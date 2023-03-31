Başkan Erdoğan için 'aday olamaz' propagandası yapan 367 Sabih İttifakı'na AYM tokadı: “YSK’nın kararları aleyhine başvurulamaz..."

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nına adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken; CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de iştirak ettiği 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabık kaldı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefet yenilgiden kaçmak adına türlü entrikalara başvuruyor... Önce 'diploma' ardından '2 dönem' yalanı dolaşıma sokuldu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı iddia edildi.
Tartışmalara son noktayı ise YSK koydu. YSK, Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını duyurdu. Kesin aday listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.
OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların ise oy birliğiyle reddedildiğini de bildirdi.
MANGIR MEDYA TEHDİTTE VİTES YÜKSELTTİ
Gelişme sonrası CHP yandaşı mangır medya aktörleri tehdit dilinde vites yükseltti. Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı, "Bu ismi unutmayın" diyerek hedef aldı. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.
YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.