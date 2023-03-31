Başkan Erdoğan için 'aday olamaz' propagandası yapan 367 Sabih İttifakı'na AYM tokadı: “YSK’nın kararları aleyhine başvurulamaz..."





"YA ANAYASAYI BİLMİYORLAR YA DA..."

Mehmet Uçum, "Bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesine gideceklerini söyleyenler ya Anayasayı bilmiyorlar ya da hukuku ihlale devam edeceğiz diyorlar. Elbette bu hukuksuz teşebbüslere hukukun gerektirdiği cevap her mecrada verilir. Daha önce de vurgulamıştık. Bu hile siyasetine ve hileli muhalefet biçimine, hukuk içinde bir alan açılması zaten söz konusu olamazdı ve olmadı. YSK kararı bunu kanıtlamıştır." ifadelerine yer vermişti.



BAKIN ANAYASANIN 79. MADDESİ NE DİYOR?

MADDE 79: "Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."

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