



"AHMET YENER İSMİNİ UNUTMAYIN"

'Bu ismi unutmayın' diyerek üstü kapalı göndermelerde bulunan Portakal, "Elimizdeki anayasaya göre Erdoğan'ın aday olamayacağını anlıyoruz. YSK itirazları teker teker gözden geçirdi ve karar alındı. Ahmet Yener ismini unutmayın. Çok önemli bir isim." İfadelerini kullandı.

ÜLKEYİ BATIRAN CUMHURBAŞKANINA ÖVGÜLER DİZDİ

Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal sunduğu haber programında anayasa kitapçığı fırlayarak ülkeyi batıran vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e methiyeler dizdi.



YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

"Nasıl bir cumhurbaşkanından nasıl bir cumhurbaşkanlığına gitmişiz. Yurt dışına çok mu gitti etti. Hayır, yurt dışına çok gitmedi. Eksiklik midir? Eksikliktir veya fazlalıktır. O kendi bileceği iş. Ama bakın şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte" diyen Portakal Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak Ahmet Necdet Sezer'i yere göğe sığdıramadı.

"BEN BU KARAKTERDE OLAN CUMHURBAŞKANLARI TARAFINDAN YÖNETİLMEK İSTİYORUM"

"7 yıllık bu da çok önemli. O zamanlar görev süresi 7 yıldı. Parlamenter sistem vardı. 7 yıllık görev süresinde 167 milyon lira olan bütçesini 46 milyon TL'sini hazineye devrediyor. Biz böle cumhurbaşkanları tarafından yönetilmişiz. Ben bu karakterde olan cumhurbaşkanları tarafından yönetilmek istiyorum. Yurttaşının parasına sahip çıkan, yurttaşının malına mülküne sahip çıkan, yurttaşının karakterine sahip çıkan, yurttaşına sahip çıkan onu gerçekten temsil edebilecek, kalitede ve kalibrede ve gerçekten de ağzında çıkacak kelimelerle yurttaşını yüceltecek insanlara ihtiyaç duyuyorum."

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ESKİ TÜRKİYE

Söz konusu konuşmanın ardından, hafızalarda kötü anıların canlanmasına neden oldu. Biliyorsunuz vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, anasaya kitapçığı fırtlatıp ülkeyi batırmıştı. Gelin yeniden hatırlayalım.

22 YIL ÖNCE ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTI TÜRKİYE 51 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla başlayan ekonomik krizin üzerinden 20 yıl geçti. Bir gecede fakirleşen Türkiye'deki piyasalar, devletin zirvesindeki bu tartışmayla altüst oldu. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. İstihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo ortaya çıktı.