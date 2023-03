Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "papatya çayı" tepkisi!

"YALANLA DOLANLA İŞ YAPMA"

Deprem bölgesindeki inşaatlarla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in atıp tuttuğunu ifade eden Başkan Erdoğan "Maşallah inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları temelleri küçümsüyor. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi 'yaptık, yapıyoruz' dersek yaparız Meral Hanım" dedi. Başkan Erdoğan "Belediye başkanlığımdan buraya kadar biz attığımız her adımı tartarak biçerek atarız" dedikten sonra 20 yıllık iktidar döneminde yaptıklarından söz edip "Yalanla dolanla iş yapma ve yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni kendinle de uğraştırma" ifadelerini kullandı.