Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "papatya çayı" tepkisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü A Haber canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak deprem bölgesinde yapılanlarla ilgili bilgiler de paylaştı.
"YALANLA DOLANLA İŞ YAPMA"
Deprem bölgesindeki inşaatlarla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in atıp tuttuğunu ifade eden Başkan Erdoğan "Maşallah inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları temelleri küçümsüyor. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi 'yaptık, yapıyoruz' dersek yaparız Meral Hanım" dedi. Başkan Erdoğan "Belediye başkanlığımdan buraya kadar biz attığımız her adımı tartarak biçerek atarız" dedikten sonra 20 yıllık iktidar döneminde yaptıklarından söz edip "Yalanla dolanla iş yapma ve yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni kendinle de uğraştırma" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı A Haber'in videolu paylaşımını alıntılayıp sosyal medya hesabından "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." dedi.