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    • 30.03.2023 16:03
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    6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim için bulduğu her tuşa basıyor! Bu kez de vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi geçmişi kirli olan isimlerden medet umuyor. Adaylığı açıklandıktan hemen sonra HDP'yi ziyaret eden ve Kandil'in adaylığını sevinç çığlıklarıyla karşıladığı Kılıçdaroğlu, bugün vetocu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Sezer anayasa kitapçığını fırlatıp doları yükseltmesiyle anılıyor.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu vetocu Sezer’i ziyaret etti

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deyim yerindeyse her tuşa basıyor.

    Aday olduktan hemen sonra HDP'yle kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmesi noktasında ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı ise fırlattığı anayasa kitapçığıyla doları yükselten, vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU- AHMET NECDET SEZER BULUŞMASI
    Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara Gölbaşı'ndaki konutunda ziyaret etti.

        BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
        Görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği öğrenilirken görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

        Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen eşlik etti.

        Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

        KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ
        Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından uğurlama sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

        ESKİ TÜRKİYE
        Söz konusu ikilinin vermiş olduğu bu poz, hafızalarda kötü anıların canlanmasına neden oldu. Biliyorsunuz vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, anasaya kitapçığı fırtlatıp ülkeyi, Kemal Kılıçdaroğlu ise skandal hamleleriyle SSK'yı batırmıştı. Gelin yeniden hatırlayalım.

        22 YIL ÖNCE ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTI TÜRKİYE 51 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
        10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla başlayan ekonomik krizin üzerinden 20 yıl geçti. Bir gecede fakirleşen Türkiye'deki piyasalar, devletin zirvesindeki bu tartışmayla altüst oldu. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. İstihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo ortaya çıktı.

            Takvim yapraklarının 19 Şubat 2001 Pazartesi gününü gösterdiği Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) şubat ayı olağan toplantısı; son yılların en kapsamlı ve derin bunalımına sahne oldu. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında sert tartışmalar yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde saat 09.30 sularında Sezer, Ecevit'in Devlet Denetleme Kurulu'nun BDDK'da yaptığı çalışmaları eleştiren sözlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, anayasal hakkını kullandığını ve yasaları bilmeden eleştiride bulunmanın doğru olmadığını belirtti.

            'ANAYASAYI BİLMİYORSUNUZ' DEDİ VE FIRLATTI
            Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve 'O anayasayı bir de biz görelim, anlayalım' dedi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu anayasa kitabını Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlattı. Bugüne kadar hiçbir MGK'da, anayasa kitapçığı masaya vurulup, havalarda uçuşmamıştı. Aslında her şey normal başlamıştı. Ancak gündeme geçileceği sırada, Sezer söze girerek, hemen sağında oturan Ecevit'i sert bir şekilde eleştirmeye başlayınca ipler gerilmeye başladı.

            Bu sırada, Ecevit'in yanında oturan, bu defa yurtdışında bulunan Devlet Bahçeli değil, Başbakan'ın bir numaralı kurmayı Hüsamettin Özkan idi. Sezer, anayasayı havaya kaldırarak ''Denetimin denetimi bal gibi olur. İşte anayasa, anayasayı bilmiyorsunuz'' deyince son bir kez daha nefesler tutuldu. Hemen ardından da elinde tuttuğu anayasayı, aralarında çapraz olarak iki metre mesafe bulunan Ecevit'e bakarak, masaya doğru fırlattı.

            MGK'DA UÇAN ANAYASA
            Bu tavır üzerine önce Ecevit, sonra da Yılmaz toplantıyı terk etti. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, "Asıl anayasadan anlamayan sizsiniz. Bir de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yaptınız. Burada hukuktan, kanundan söz ediyorsunuz. Kira kanunu çıkarıldı. Herkes kanuna uydu kirasını yüzde 10 arttırdı. Ama burada hukuktan söz eden siz, evinizin kirasını dolar bazında yüzde 25 artırdınız. Yüzde 25'lik Cumhurbaşkanısınız. Sizi orada oturtan iradenin biraz önce suçladığınız irade olduğunu unutmayın. O irade sizi de oradan indirmesini de bilir" diyerek Sezer'in bulunduğu yöne doğru anayasayı aynı yöntemle fırlattı.

            Özkan'ın salondan çıkarken söylediği "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.

            Daha sonra olayı anlatan Başbakan Bülent Ecevit, Bakanlar Kurulu toplantısında MGK'da yaşanan olayı bakanlarına anlatırken, 'Cumhurbaşkanı yüzüme anayasa kitapçığını fırlattı. Hüsamettin bey (Özkan) de ben salondan çıkınca alıp ona doğru fırlatmış' dedi. Hüsamettin Özkan ise, "Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olmaması gereken bir şey yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'a yönelik üslubu hele hele anayasayı fırlatır gibi önüne atması kabul edilir gibi değildi. Ben bu davranışın terbiyesizlik olduğunu söyledim" diyecekti.



                FATURA MİLLETE KESİLDİ
                Tartışma haberi duyulduktan saatler sonra Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biri başladı. Kriz tam bu sırada doruk noktasına ulaştı. Borsa yüzde 14.6 düştü, repo faizleri yüzde 760'a fırladı. 19 banka ve 125 bin işyeri kapandı. MB'den .6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. Ve 19 Şubat krizi tarihe adını böyle yazdı... 3.5 milyar dolarlık net sermaye çıkışıyla döviz fiyatları ve faizler tırmanışa geçti. Kriz öncesi 670 bin TL olan dolar nisanda 1 milyon 161 bine tırmandı.

                İki sol kafanın kavgası sonrasında işgücü piyasasında önemli bir aşınma ile karşı karşıya gelmiş, işsizlik oranı yüzde 11'lere, kentsel alanda eğitimli genç işsiz oranı da yüzde 30'ları bulmuştu. Zirvede yaşanan krizin faturası her zaman olduğu gibi çalışanlara çıktı. 2000 yılında 1 milyon 452 bin olan işsiz sayısı, 2001'de 1 milyon 902 bine, 2002'de ise 2 milyon 412 bine çıktı.

                Sezer ve Ecevit arasında 51 milyar dolara mal olan krizin etkileri Türkiye'yi uzun yıllar sarsarken, AK Parti iktidarlarıyla birlikte millet nefes almaya başladı. Eski Türkiye'nin iki asık yüzlü siması arasında çıkan sürtüşme, parlamenter sistemin ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koydu.
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                Haberler Güncel 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim için bulduğu her tuşa basıyor! Bu kez de vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti
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