6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim için bulduğu her tuşa basıyor! Bu kez de vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deyim yerindeyse her tuşa basıyor.
Aday olduktan hemen sonra HDP'yle kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmesi noktasında ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı ise fırlattığı anayasa kitapçığıyla doları yükselten, vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer.
KEMAL KILIÇDAROĞLU- AHMET NECDET SEZER BULUŞMASI
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara Gölbaşı'ndaki konutunda ziyaret etti.