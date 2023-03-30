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    • Haberler
    • 30.03.2023 22:40
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    • 30.03.2023 23:20
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    İletişim Başkanlığı yayınladı: Deprem bölgesinde şimdiye kadar neler yapıldı?

    İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yapılan çalışmaların güncel istatistiklerini resmi Twitter hesabından yayınladı. Afet bölgesinde depremin meydana geldiği günden bu yana kadar 600 bine yakın çadır kuruldu ve 210 milyon kap sıcak yemek desteği verildi.

    takvim.com.tr
    Depremle ilgili güncel istatistikler

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler asrın felaketi olarak nitelendirilmişti. Türkiye tek yürek olup depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. 11 kenti birden etkileyen depremler binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binalar da binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.



    Asrın felaketinde bütün devlet kademeleri depremin olduğu ilk andan itibaren harekete geçerek canhıraş mücadele etti. Tüm birimler olabildiğince hızlı bir şekilde bölgeye gönderilirken, zamanla yarışıldı.

    Afet bölgesinde bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan da dışarıda kalan depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılandı.

        Seferber edilen imkanlar sayesinde depremin izleri büyük ölçüde silinmeye çalışıldı.



        600 BİN ÇADIR 289 NOKTADA KONTEYNER KENT
        İletişim Başkanlığı da, afet bölgelerinde yapılan çalışmaların güncel istatistiklerini paylaştı. İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından, "Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Türkiye tek yürek" paylaşıma göre, yaklaşık 600 bin çadırın kurulumu tamamlandı, 289 noktada konteyner kuruldu.



        210 MİLYON KAP SICAK YEMEK
        Yaklaşık 2 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı. 210 milyon kap sıcak yemek desteği verilirken, 17 milyon 349 bin 697 kap sıcak çorba ikramında bulunuldu.



            Depremzede vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla canhıraş seferber olunurken, 25 milyonu aşkın kumanya, 58 milyonu aşkın su ve 212 milyonu aşkın ekmek dağıtıldı.



            SAHADA 274 BİN 645 PERSONEL
            Paylaşılan verilere göre 1 milyon 596 bin 548 depremzedenin tahliye işlemi gerçekleştirilirken, 274 bin 645 personel sahada yerini aldı.


            2 milyon 739 bin 679 kişiye barınma hizmeti verilirken, 35 bin 250 arama ve kurtarma görevlisi sahadaydı. Öte yandan depremzede vatandaşlarımıza
            598 bin 934 çadır dağıtımı yapıldığı bilgisi aktarıldı.
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