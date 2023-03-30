İletişim Başkanlığı yayınladı: Deprem bölgesinde şimdiye kadar neler yapıldı?

18 BİN 53 İŞ MAKİNESİ

Afet bölgesinde yapılan çalışmalarda 18 bin 53 iş makinesi kullanıldı. 116 helikopter görev alırken, 73 uçak ve 37 gemi de aktif rol oynadı. Bunun yanı sıra 17 bin 155 sorti de depremzedelerin yaralarını sarabilmek için kullanıldı.

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