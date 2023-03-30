İletişim Başkanlığı yayınladı: Deprem bölgesinde şimdiye kadar neler yapıldı?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler asrın felaketi olarak nitelendirilmişti. Türkiye tek yürek olup depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. 11 kenti birden etkileyen depremler binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binalar da binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Asrın felaketinde bütün devlet kademeleri depremin olduğu ilk andan itibaren harekete geçerek canhıraş mücadele etti. Tüm birimler olabildiğince hızlı bir şekilde bölgeye gönderilirken, zamanla yarışıldı.
Afet bölgesinde bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan da dışarıda kalan depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılandı.