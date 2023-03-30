Halk TV'nin 'Korkmaz Tavukçu' vakası! Sahte istifa mektubunu gerçek zannedip "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı ile verdiler





Linç girişimlerinin ardından devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istediğini belirterek randevu istedi. Herkese kapısının açık olduğunu belirten İnce, teklife olumlu yaklaştı ve görüşme 29 Mart'ta gerçekleşti. Ancak görüşme öncesi ve sonrası yaşananlar İnce'ye karşı Meral Akşener'e kurulan kumpastan farklı bir operasyonun gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

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KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Kılıçdaroğlu, içeride 7'li koalisyona davet etmediği İnce'yi basının ve kendisini destekleyenlerin içinde köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Vatandaşların mağdur edilmemesi yalanıyla İnce'yi koalisyona davet eden Kılıçdaroğlu, "Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi." dedi.