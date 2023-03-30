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    • 31.03.2023 01:36
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    • 31.03.2023 02:01
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    Halk TV'nin 'Korkmaz Tavukçu' vakası! Sahte istifa mektubunu gerçek zannedip "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı ile verdiler

    CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıklamasının ardından CHP'nin fondaş medyasının hedefi haline gelmişti. Son olarak saldırılarını sürdüren CHP'nin mangır medyası fena patladı. Sosyal medyada alay konusu olan Halk TV, "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı altında 'Korkmaz Tavukçu' isimli sahte hesaptan paylaşılan istifa mektubu gerçek sanılarak haberleştirtirdi.

    takvim.com.tr
    Halk TV’nin ’Korkmaz Tavukçu’ vakası

    CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.



    SKANDAL İFADELER KULLANDILAR
    Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.



    Linç girişimlerinin ardından devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istediğini belirterek randevu istedi. Herkese kapısının açık olduğunu belirten İnce, teklife olumlu yaklaştı ve görüşme 29 Mart'ta gerçekleşti. Ancak görüşme öncesi ve sonrası yaşananlar İnce'ye karşı Meral Akşener'e kurulan kumpastan farklı bir operasyonun gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

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    KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI
    Kılıçdaroğlu, içeride 7'li koalisyona davet etmediği İnce'yi basının ve kendisini destekleyenlerin içinde köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Vatandaşların mağdur edilmemesi yalanıyla İnce'yi koalisyona davet eden Kılıçdaroğlu, "Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi." dedi.



        "HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"
        Bununla yetinmeyen İnce görüşme sonrası 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını da aldı. Memleket Partisi lideri adaylıktan çekilmeyeceğini duyurarak Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" dedi.

        (Haberi okumak için görsele tıklayınız)

        YÜZLER ASILDI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasında büyük rahatsızlığa neden oldu.



        CHP'NİN FONDAŞ MEDYASI HALK TV ALAY KONUSU OLDU
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından saldırılarını sürdürmeye devam eden CHP'nin fondaş medyası Halk TV canlı yayında fena patladı.



        "MEMLEKET'TE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI" BAŞLIĞINDA SERVİS ETTİLER
        İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından Memleket Partisi'nden istifaların yaşandığını söyleyen Halk TV, sosyal medyada 'Korkmaz Tavukçu' isimli sahte hesabın paylaştığı istifa mektubunu gerçek zannedip haberleştirdi.


        Sosyal medyada da alay konusu olan Halk TV'ye Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu tepki gösterdi.



            MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEVLÜT DUDU: SEN YİNE NE HALTLAR KARIŞTIRIYORSUN?
            "Sen, Zaytung TV'nin pabucunu dama mı attın sen?"             diyen DUDU, "Sen yine ne haltlar karıştırıyorsun? Korkmaz Tavukçu kim? Sen beni güldürdün Halk TV, Allah da seni güldürsün" ifadelerini kullandı.



            GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI HALA AKILLARDA
            Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" dedi.



            SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI
            Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı.



                İHRACAT TRENİ İÇİN DE PROVOKASYON YAPMIŞTI
                Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede?

                Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in tavırları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.

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                Haberler Güncel Halk TV'nin 'Korkmaz Tavukçu' vakası! Sahte istifa mektubunu gerçek zannedip "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı ile verdiler
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