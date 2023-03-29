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    • 30.03.2023 01:37
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    Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor"

    Sosyal medyada Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımların etkisi sürüyor. Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların etkileşimi düşürülürken, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Onlar, sosyal medya oyunlarıyla masa başında hazırladıkları anket tablolarıyla kendilerini oyalıya dursunlar. Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor" açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Psikolojik harbe milli irade tokadı!

    Twitter'ın Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımları sürüyor.



    Yıllarca ABD'nin gizli propaganda operasyonlarına destek olan platform Pentagon'un yürüttüğü psikolojik savaşa alet olarak Türkiye'yi ve yaklaşan seçimleri hedefe aldı.



    14 Mayıs'taki oy verme işlemlerine 'yılın en önemli olayı' tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı.

    Seçim sürecine girildiği bu günlerde, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.

    Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.

    "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE"
    Takvim.com.tr konuyu "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE" manşetiyle okurlarına aktarmış, milli iradeyi hedef alan kirli operasyonu deşifre etmişti.




        Gelişme bugün A Haber, ATV, A Para, A News yayına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.


        İçeriden ve dışarıdan yapılan algı operasyonu girişimlerine alışık olduklarını belirten Başkan Erdoğan, Türk milletinin feraset sahibi olduğunu belirterek, "Onlar, sosyal medya oyunlarıyla masa başında hazırladıkları anket tablolarıyla kendilerini oyalıya dursunlar. Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.



        CHP ANKET SONUÇLARINDAN ÖZEL SONUÇ SİPARİŞ EDİYOR
        "Millete dokunmadıktan sonra hiçbir yol sizi başarıya göstermeyiz" diyen Erdoğan, "CHP'nin bazı anket şirketlerini toplayıp kendilerine özel sonuç sipariş ettiğini ve milyonları özellikle belli rakamlarla belli bir yere çekme gayreti içerisinde olduklarını biliyoruz" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor"
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