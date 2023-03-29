Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor"

14 Mayıs'taki oy verme işlemlerine 'yılın en önemli olayı' tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı.
Seçim sürecine girildiği bu günlerde, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.
Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.
"PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE"
Takvim.com.tr konuyu "PSİKOLOJİK HARBİN HEDEFİ TÜRKİYE" manşetiyle okurlarına aktarmış, milli iradeyi hedef alan kirli operasyonu deşifre etmişti.