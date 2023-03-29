Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor"





14 Mayıs'taki oy verme işlemlerine 'yılın en önemli olayı' tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı.



Seçim sürecine girildiği bu günlerde, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.