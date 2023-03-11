CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun çadır tiyatrosu! "Çadır yok" dediği deprem bölgesinde siyasi yağmacılık için 1 gecelik işgal

Adaylık çalışmaları kapsamında asrın çifte felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde siyasi yağmacılık hesapları yapan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı aday CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geceyi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir çadırda geçirdi.
1 GECELİK ÇADIR İŞGALİ
Deprem bölgesinde "çadır yok" diyerek algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir çadırda konakladı.
Kaldığı çadırdan Amerikan sermayeli FOX yayınına bağlanarak şov yapmayı da ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralarla hükümeti hedef aldı.