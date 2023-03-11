CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun çadır tiyatrosu! "Çadır yok" dediği deprem bölgesinde siyasi yağmacılık için 1 gecelik işgal

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel, "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Ama bunlar boş mu çıkar" dedi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. "Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum" diyen Alaattin Aldemir'in Ankara Emniyeti'nde bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Aldemir'e "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak gerçekleşebilecek olası bir suikast eyleminin önüne geçmek ve bu hususta tedbir alabilmek amacıyla konu hakkında detaylı olarak bilgi vermenizin gerekliliği göz önünde bulundurularak, tam olarak kastınız nedir" sorusu yöneltildi.