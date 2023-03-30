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    • Haberler
    • 30.03.2023 07:09
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    • 30.03.2023 07:40
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    Afet konutları hızla yükseliyor! Depremzedeler hem şaşırdı, hem sevindi

    Asrın felaketinde ağır yıkımın gerçekleştiği Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde, yaralar hızla sarılıyor. İlçenin 7 köyünde, yeni evlerin inşası bitmek üzere. Depremzedeler, "Biz bile şaşırdık, kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş" yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr
    Afet konutları hızla yükseliyor!

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle 11 ilde yaşanan büyük yıkımın ardından devletin vakit kaybetmeden başlattığı afet konutlarının inşaat çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

    Depremde yıkılan ya da ağır hasar gören evlerin yerine, zemini daha uygun olan bölgelerde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediliyor.

    YÖRESEL MİMARİYE UYGUN
    Sabah gazetesinin haberine göre; Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde, evlerin yapımında büyük aşama kaydedildi.

    Depremin üzerinden sadece 52 gün geçmesine rağmen köyde yapılan evlerin inşaat çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Nurdağı'na bağlı köylerde yapılan evler 122 metrekare alana sahip.

        Evler verandalı ve yöresel mimariye uygun olarak inşa ediliyor. Hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için ahırlar da yapılıyor. Ayrıca köylere sosyal donatılar, köy konakları ve cami de inşa ediliyor.

        Evler tek katlı ve 3 artı 1 olarak yapılıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, yapımı devam eden köy evlerinin son hâlini bir video eşliğinde paylaştı. Videoda vatandaş görüşleri de yer aldı.

            Depremzede bir vatandaşın "Biz bile şaşırdık, kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş" ifadelerini kullanması duygulandırdı.

            Bir diğer vatandaş ise "Çalışmalar çok hızlı, süratle devam ediyor" diye konuştu.

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