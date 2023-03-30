Afet konutları hızla yükseliyor! Depremzedeler hem şaşırdı, hem sevindi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle 11 ilde yaşanan büyük yıkımın ardından devletin vakit kaybetmeden başlattığı afet konutlarının inşaat çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.
Depremde yıkılan ya da ağır hasar gören evlerin yerine, zemini daha uygun olan bölgelerde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediliyor.
Depremin üzerinden sadece 52 gün geçmesine rağmen köyde yapılan evlerin inşaat çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Nurdağı'na bağlı köylerde yapılan evler 122 metrekare alana sahip.