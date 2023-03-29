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    • 30.03.2023 01:16
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    Başkan Erdoğan'dan bölücü koalisyona bombardıman: HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, bölücü koalisyonu çok sert eleştirdi. "HDP'ye verilen her tavizin Kandil'e verilmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce 'Masanın altında 7. ortak var' demiştim. 7. ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

    HDP’ye verilen her taviz Kandil’e verilmiştir

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, bölücü koalisyonu çok sert eleştirdi. "HDP'ye verilen her tavizin Kandil'e verilmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce 'Masanın altında 7. ortak var' demiştim. 7. ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.



    MERAL HANIM NEDEN GERİ VİTES YAPTIN?
    HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce 'Masanın altında 7. ortak var' demiştim. 7. ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Partisinde ziyaret değil. Korktu, ürktü. Parlamentodaki grup odasında ziyaret etti. Kendi ifadeleriyle 'Kumar masasındakilerin sadece HDP'ye değil, her birinin diğerine bakışı da arazlı. Meral Hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter masası. Niye geri vitese takıp geri dönüp masaya oturdun. Masadakiler şimdi birbirlerine hep yan gözle bakıyor. Dağılmalar başladı. Manavgat'ın belediye başkanı geniş bir katılım yaptı. Biz dediler artık terör örgütleriyle el ele olanlarla beraber yürümeyiz. Milletvekili niçin ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı. 'Bunlarla biz bir arada olamayız' dedi. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'lı masa da bir şey yapmamasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Masada olup hiç seçim kazanan var mı? Yok. Kendi yeteneğiyle bir yere gelen var mı? Yok.



        "MASANIN BAŞINI CHP VE HDP ÇEKİYOR"
        Kimi kasetle iş başına geldi, kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere geldi, kimi her gittiği masaya karıştırıp kaostan beslendi. Koalisyonda dahi kötü bir örnek olan masadakiler, birbirlerine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek mümkün değil. HDP Eş Başkanı 'Gelecek dönem yapılacakları istişare ettik' diyor.İYİ Parti Genel Başkanı 'HDP'nin talepleri masaya gelemez' diyor. Bir gün önce bunu söylüyor, bir gün sonra çok çok farklı bir tornistan. Sanki bunların hepsi unutulmuş ve yeni bir adım atıyor. Partinin eski sözcüsü bile inanmıyor ve istifa ediyor. Bu masanın en başını en başından beri HDP ve CHP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı.

        "KANDİL 'CHP'Yİ BİZ GETİRİYORUZ' DİYOR"
        Saadet'e, CHP ve HDP'nin İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş, İYİ Parti'ye bu şer masasının bölücülük planlarını örtme vazifesi verilmiş. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiklerini söylüyor. FETÖ'cüler bu alacakaranlık masası kuşağı sayesinde ülkeye geri dönme planı yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. Milletim hepsine gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Kandil'den verilen yayınlarda neler söylendiğini herhalde dinliyorsunuz? Ne diyorlar? 'CHP'yi biz getiriyoruz, 6'lı Masa'yı biz getiriyoruz, 14 Mayıs'ta Erdoğan'dan bu ülkeyi temizleyeceğiz' diyorlar. Bu ara onlara bir şey daha katıldı. Son dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan zat bunlara katıldı. O da aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Erdoğan bu ülkeye hizmetkâr olmaktan başka ne yaptı? Yazıklar olsun. Şuanda terör örgütleriyle olanlarla sen yan yanasın. Yıllar yılı zaten onlarla beraber oldun. Cumhurbaşkanı adayı da oldun. Sonunda seni bir yere koymadılar. Şimdi kalktın, Cumhurbaşkanı Adayı oldun. Sana bu görüşmeden bir şey çıkar mı, çıkmaz mı gayretindesin. İnce'den bahsediyorum. Bay bay Kemal herkese bir şey dağıtıyor. Bu millet hesapların en güzelini sorar. 14 Mayıs'ta da bunu soracaktır.



        "GEREKEN DERSİ CUDİ VE GABAR'DA VERDİK"
        'Biz Cumhuriyet'i yıkacağız' diyor. Bay bay Kemal, sen kiminle ne konuştuğunu bize yutturacak mısın? Demek ki kapalı kapılar ardından görüştüğünüz önemli konular bunlar. Parlamentodaki bu partinin başı olan bayan Kandil'de kiminle el ele kol kola ortada. Bizim milletimiz bunları izliyor. Biz terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak gereken dersi Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları sindirdik. Hala da aynı kararlıkla devam ediyoruz. HDP'yi kim, nereye, nasıl çekiyor? Ana muhalefetin başı bunlarla bir ortaklık kurmak suretiyle parlamentodaki yerlerini garanti etme çabasında.



        HDPKK'YI MASUMLAŞTIRAN KILIÇDAROĞLU, KANDİL'DEN DESTEK...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" ifadelerini kullanmıştı.


            BÖLÜCÜLERİN 'YEŞİL'İ TEHDİTLER SAVURDU: HESAP SORACAĞIZ
            Öte yandan Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.


            Bugün, Yeşil Sol adına Veysel Keser isimli şahıs, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" dedi, "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" diyerek HDPKK ile masaya oturan CHP liderine selam çaktı.

            Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. Terörist cenazelerine ağıt yakan Ocak, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekerek "Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu.



            Bu yaşanan gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran seçim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

            Kandil 'Kemal'e erdi, 6'lı koalisyona 7. ortak oldu

            Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi.

            Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan bölücü koalisyona bombardıman: HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir
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