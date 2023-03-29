Başkan Erdoğan'dan bölücü koalisyona bombardıman: HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, bölücü koalisyonu çok sert eleştirdi. "HDP'ye verilen her tavizin Kandil'e verilmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce 'Masanın altında 7. ortak var' demiştim. 7. ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.
MERAL HANIM NEDEN GERİ VİTES YAPTIN?
HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce 'Masanın altında 7. ortak var' demiştim. 7. ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Partisinde ziyaret değil. Korktu, ürktü. Parlamentodaki grup odasında ziyaret etti. Kendi ifadeleriyle 'Kumar masasındakilerin sadece HDP'ye değil, her birinin diğerine bakışı da arazlı. Meral Hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter masası. Niye geri vitese takıp geri dönüp masaya oturdun. Masadakiler şimdi birbirlerine hep yan gözle bakıyor. Dağılmalar başladı. Manavgat'ın belediye başkanı geniş bir katılım yaptı. Biz dediler artık terör örgütleriyle el ele olanlarla beraber yürümeyiz. Milletvekili niçin ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı. 'Bunlarla biz bir arada olamayız' dedi. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'lı masa da bir şey yapmamasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Masada olup hiç seçim kazanan var mı? Yok. Kendi yeteneğiyle bir yere gelen var mı? Yok.