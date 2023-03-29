Başkan Erdoğan'dan bölücü koalisyona bombardıman: HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir





"MASANIN BAŞINI CHP VE HDP ÇEKİYOR"

Kimi kasetle iş başına geldi, kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere geldi, kimi her gittiği masaya karıştırıp kaostan beslendi. Koalisyonda dahi kötü bir örnek olan masadakiler, birbirlerine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek mümkün değil. HDP Eş Başkanı 'Gelecek dönem yapılacakları istişare ettik' diyor.İYİ Parti Genel Başkanı 'HDP'nin talepleri masaya gelemez' diyor. Bir gün önce bunu söylüyor, bir gün sonra çok çok farklı bir tornistan. Sanki bunların hepsi unutulmuş ve yeni bir adım atıyor. Partinin eski sözcüsü bile inanmıyor ve istifa ediyor. Bu masanın en başını en başından beri HDP ve CHP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı.

"KANDİL 'CHP'Yİ BİZ GETİRİYORUZ' DİYOR"

Saadet'e, CHP ve HDP'nin İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş, İYİ Parti'ye bu şer masasının bölücülük planlarını örtme vazifesi verilmiş. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiklerini söylüyor. FETÖ'cüler bu alacakaranlık masası kuşağı sayesinde ülkeye geri dönme planı yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. Milletim hepsine gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Kandil'den verilen yayınlarda neler söylendiğini herhalde dinliyorsunuz? Ne diyorlar? 'CHP'yi biz getiriyoruz, 6'lı Masa'yı biz getiriyoruz, 14 Mayıs'ta Erdoğan'dan bu ülkeyi temizleyeceğiz' diyorlar. Bu ara onlara bir şey daha katıldı. Son dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan zat bunlara katıldı. O da aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Erdoğan bu ülkeye hizmetkâr olmaktan başka ne yaptı? Yazıklar olsun. Şuanda terör örgütleriyle olanlarla sen yan yanasın. Yıllar yılı zaten onlarla beraber oldun. Cumhurbaşkanı adayı da oldun. Sonunda seni bir yere koymadılar. Şimdi kalktın, Cumhurbaşkanı Adayı oldun. Sana bu görüşmeden bir şey çıkar mı, çıkmaz mı gayretindesin. İnce'den bahsediyorum. Bay bay Kemal herkese bir şey dağıtıyor. Bu millet hesapların en güzelini sorar. 14 Mayıs'ta da bunu soracaktır.