Emine Erdoğan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Emine Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Gafarova, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Emine Erdoğan ise depremin ardından Türkiye'ye yardım eli uzatan ilk ülke oldukları için Gafarova'ya teşekkür etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.