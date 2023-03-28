Milli gurur Togg'un kura çekimine geri sayım: Togg'u ön siparişi 177 bini geçti!

Yerli otomobil Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00'da sona erdi. Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısında artış kararı alınmış (10 binden 20 bine çıkarıldı), kura tarihi ise 1 gün uzatılmıştı. Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı.
ÖN ÖDEME BEDELİNİ YATIRAN&NBSP;ÇEKİLİŞ SÜRECİNE KATILMAYA HAK KAZANACAK
Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
TOGG KURA ÇEKİLİŞİ YARIN
Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.