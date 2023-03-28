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    • 28.03.2023 14:34
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    Milli gurur Togg'un kura çekimine geri sayım: Togg'u ön siparişi 177 bini geçti!

    Türkiye'nin milli gururu Togg için ön satışlar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Togg'a yoğun talep olmuş, 7 günde bin ön sipariş alınması üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin olan akıllı cihaz sayısını 20 bine çıkardı. Bunun yanı sıra Togg'un aldığı bir diğer karar da çekiliş süresi oldu. Togg, ön sipariş süresini bir gün daha uzatarak çekiliş sürecini 29 Mart’a aldı. Yarın yapılacak olan büyük çekiliş sürecinde ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Öte yandan bugün ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Milli gurur Togg’un kura çekimine geri sayım!

    Yerli otomobil Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00'da sona erdi. Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısında artış kararı alınmış (10 binden 20 bine çıkarıldı), kura tarihi ise 1 gün uzatılmıştı. Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı.

    ÖN ÖDEME BEDELİNİ YATIRAN&NBSP;ÇEKİLİŞ SÜRECİNE KATILMAYA HAK KAZANACAK
    Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

    TOGG KURA ÇEKİLİŞİ YARIN
    Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.


        TESLİMAT NİSANDA
        2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.


        SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK
        Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

        TOGG'U ÖN SİPARİŞİ 177 BİNİ GEÇTİ

        Öte yandan bugün itibariyle Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.

        Togg, T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.



            YEDEK LİSTE OLACAK
            Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

            Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların ön ödemeleri ise hesaplarına iade edilecek.



            İLK YIL 28 BİN
            Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Başından beri kullanıcılarımızın isteklerini önemsedik. 2023 yılında teslim edeceğimiz akıllı cihazlarımızın da ağırlıklı olarak kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik. Bu amaçla 2023 teslimatını artırdık. Bu artışla toplam üretimimiz ilk yılında 28 bin adedi bulacak" dedi.

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            Haberler Güncel Milli gurur Togg'un kura çekimine geri sayım: Togg'u ön siparişi 177 bini geçti!
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