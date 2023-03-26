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    Togg'da talep patlaması! Çekilişteki otomobil sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı

    Türkiye'nin otomobili için başvurular 100 bini aştı, talep patlaması üzerine üretim artırıldı. Çekilişteki otomobil sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bu artışla toplam üretimimiz ilk yılında 28 bin adedi bulacak" dedi.

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    Togg güzel hareket

    Togg, T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

    Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.



    YEDEK LİSTE OLACAK
    Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

        Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların ön ödemeleri ise hesaplarına iade edilecek.



        İLK YIL 28 BİN
        Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Başından beri kullanıcılarımızın isteklerini önemsedik. 2023 yılında teslim edeceğimiz akıllı cihazlarımızın da ağırlıklı olarak kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik. Bu amaçla 2023 teslimatını artırdık. Bu artışla toplam üretimimiz ilk yılında 28 bin adedi bulacak" dedi.

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        Haberler Ekonomi Togg'da talep patlaması! Çekilişteki otomobil sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı
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