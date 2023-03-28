CHP fondaşı HALK TV'de anket bombası! İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale oyunu itiraf etti: Özkiraz'ı hedef aldı: "Anket sektörü er meydanı değil"





ANKETLER GÜVENİLİR DEĞİL

Özkiraz'ın yaptığı anketlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özlale, "Anket şirketi sahibi parti sözcüsü gibi hareket ediyorsa bu o anketlerin güvenilir olduğuna dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.



Avrasya Araştırma Şirketi 29 Ekim-6 Kasım arasında yaptığı anketlerde İyi Parti'nin oyunu yüzde 13,3 olarak göstermişti. KONDA tarafından Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarılmıştı.

AVRASYA ANKET (29 EKİM-6 KASIM)

CHP % 30.6

AK Parti %30

İYİ Parti:% 13.3

HDP %11.3

MHP %6.8

DEVA %3.4