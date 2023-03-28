CHP fondaşı HALK TV'de anket bombası! İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale oyunu itiraf etti: Özkiraz'ı hedef aldı: "Anket sektörü er meydanı değil"

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken 7'li koalisyon adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.
CHP fondaşı HALK TV'de anket bombası!
Koalisyonda adaylık kavgasının devam ettiği dönemde anket oyunlarıyla Kılıçdaroğlu'na karşı pazarlıkta elini güçlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şimdi de kurmayları üzerinden CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor.
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AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA
Bilindiği gibi Akşener adaylık kavgası devam ederken anket oyununu KONDA üzerinden kurmuştu.
ANKET ŞİRKETİ BAŞKANI CHP'DEN ADAY
Adaylık krizi sonrası partiler adaylık başvurularını almaya başlarken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz siyasete atılıyor. Özkiraz, CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.