Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

6+1'li koalisyonun kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına devam ediyor...
KEMAL KILIÇDAROĞLU: KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE
Adaylığının ardından şehir turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Konya'ya yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza attı.
ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLEDİ
"Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu üstüne basa basa bir kez daha "Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir" ifadelerini kullandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ GAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NECİP FAZIL KISAKÜREK' GAFI
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışırken gaf yapmıştı.
Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kulllandı.