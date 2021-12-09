Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyadan da kaldı: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir

Türkiye'de fındık üretiminde Ordu 197 bin ton ilk sırada yer alırken, Samsun 1248 bin ton ile ikinci, Sakarya ise 91 bin ton ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye'de fındık üretimi açısından en önemli bölge; Ordu, Samsun, Düzce, Giresun, Trabzon, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın olmak üzere üretimde önde gelen on ilin sekizinin bulunduğu Karadeniz Bölgesidir. Türkiye'de fındık üretiminin yüzde82'si bu sekiz il tarafından karşılanmaktadır.