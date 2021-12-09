Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyadan da kaldı: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir

Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı ahlak dışı el hareketiyle konuluşurken yeni bir bomba daha patlattı.
Şanlıurfa'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyadan sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak bir konuşma yaptı.
"FINDIĞIN YÜZDE 42'Sİ ŞANLIURFA'DA..."
Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasına tarıma ilişkin verilerden bahseden Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadeleri şaşkına çevirdi.