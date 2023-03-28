6'lı koalisyondan istismar! Diyanet'i hedef aldılar, DİB yardımcısına siyasi dua ettirdiler

BEKLENMEDİK ŞEKİLDE EMEKLİLİĞİ İSTEDİ

Özbekistan dönüşünde Sakarya'ya tayini çıkan Şark, AK Parti iktidarının hemen öncesinde Sakarya İl Müftüsü yapıldı ve 4 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 2006'da müftülük görevi devam ederken, 65 yaşını doldurmasına 4 yıl kala beklenmedik bir şekilde emekli oldu.