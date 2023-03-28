6'lı koalisyondan istismar! Diyanet'i hedef aldılar, DİB yardımcısına siyasi dua ettirdiler

Yenikapı'da pazar akşamı altılı koalisyon üyelerinin katıldığı iftar programında "Özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz" diyerek siyasi içerikli dua yapan kişinin Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark olduğu ortaya çıktı. Pendik İlçe Müftüsü iken 28 Şubat sürecinde ANAP'ın siyasi atamasıyla Diyanet'e Başkan Yardımcısı yapılan Ahmet Şark'ın 'zorunlu emekliliğe' giden mesleki hayatını ortaya koydu.
DUADA SİYASİ İFADELER KULLANDI
26 Mart Pazar akşamı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul İftarı"na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Burada iftar duası yaptıran ve siyasi ifadeler kullanan kişi Ahmet Şark çıktı.
SİYASİ ATAMAYLA BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Ahmet Şark ismi ilk olarak 28 Şubat sürecinde Pendik Müftüsü iken, bir anda başkan yardımcısı yapılmasıyla gündeme geldi.
O dönemde kurulan ANAYOL hükümetinin ortağı Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a yakınlığıyla bilinen Ahmet Şark, Refahyol Hükümeti'nin kurulmasından birkaç hafta önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmış.