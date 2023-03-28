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    • Haberler
    • 28.03.2023 13:38
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    • 28.03.2023 13:55
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    6'lı koalisyondan istismar! Diyanet'i hedef aldılar, DİB yardımcısına siyasi dua ettirdiler

    6'lı koalisyonun Yenikapı'da düzenlediği iftar programında, "Özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz" diyerek siyasi dua eden kişinin; Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark olduğu ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na "siyaset bulaşma" suçlamasında bulunan koalisyonun, iki yüzlü tavrı tepki çekti. ANAP döneminde siyasi atamayla DİB Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Şark'ın zorullu emekliliğe giden yolu da bir hayli dikkat çekici.

    6’lı koalisyondan siyasi dua

    Yenikapı'da pazar akşamı altılı koalisyon üyelerinin katıldığı iftar programında "Özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz" diyerek siyasi içerikli dua yapan kişinin Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark olduğu ortaya çıktı. Pendik İlçe Müftüsü iken 28 Şubat sürecinde ANAP'ın siyasi atamasıyla Diyanet'e Başkan Yardımcısı yapılan Ahmet Şark'ın 'zorunlu emekliliğe' giden mesleki hayatını ortaya koydu.

    DUADA SİYASİ İFADELER KULLANDI
    26 Mart Pazar akşamı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul İftarı"na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Burada iftar duası yaptıran ve siyasi ifadeler kullanan kişi Ahmet Şark çıktı.

    SİYASİ ATAMAYLA BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
    Ahmet Şark ismi ilk olarak 28 Şubat sürecinde Pendik Müftüsü iken, bir anda başkan yardımcısı yapılmasıyla gündeme geldi.

    O dönemde kurulan ANAYOL hükümetinin ortağı Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a yakınlığıyla bilinen Ahmet Şark, Refahyol Hükümeti'nin kurulmasından birkaç hafta önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmış.

        Ancak kendisinin başkan yardımcılığı ömrü uzun sürmemiş ve Refahyol Hükümeti döneminde göreve geldikten 3 ay sonra eylül ayında görevinden alınarak Özbekistan'a müşavir yapıldı.

        BEKLENMEDİK ŞEKİLDE EMEKLİLİĞİ İSTEDİ
        Özbekistan dönüşünde Sakarya'ya tayini çıkan Şark, AK Parti iktidarının hemen öncesinde Sakarya İl Müftüsü yapıldı ve 4 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 2006'da müftülük görevi devam ederken, 65 yaşını doldurmasına 4 yıl kala beklenmedik bir şekilde emekli oldu.

        Sakarya'dan ayrılan Ahmet Şark için müftülükte bir veda programı dahi organize edilmediği bilgisine ulaşıldı.
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            Haberler Haberler 6'lı koalisyondan istismar! Diyanet'i hedef aldılar, DİB yardımcısına siyasi dua ettirdiler
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