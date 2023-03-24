'Gaf adam' yine formunda! Kılıçdaroğlu 'Millet' yerine 'Cumhur' dedi: Ekrem tetikte bekliyormuş, Davutoğlu bıyık altında güldü





NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU

Geride bıraktığımız aylarda Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yapmıştı.



Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekmişti.