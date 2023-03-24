'Gaf adam' yine formunda! Kılıçdaroğlu 'Millet' yerine 'Cumhur' dedi: Ekrem tetikte bekliyormuş, Davutoğlu bıyık altında güldü

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken; CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu 6'lı koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabık kaldı.
İttifak ortaklarından şartlı evet alan Kılıçdaroğlu, afet bölgesinde açıklamala yaparken kendisinden bekleneceği üzere yine akılda kalır bir gafa imza attı.
GAF MAN YİNE FORMUNDA: "CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BURADAYIZ"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı yanına alıp açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu konuşması sırasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU DÜZELTTİ, BIYIK ALTINDAN GÜLDÜ
Kılıçdaroğlu'nun koalisyondaki küçük ortağı Ahmet Davutoğlu kameralar karşısında düzeltmek zorunda kaldı. Davutoğlu'nun "Millet İttifakı, Millet İttifakı" deyip bıyık altından gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Tam da o anlarda gözler Ekrem İmamoğlu'nda idi...
İMAMOĞLU TETİKTE BEKLİYORMUŞ!
Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu ve Meral Akşener'den aldığı rüzgarla 2023 emelleri için çırpınan İmamoğlu, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu kameralar karşısında düzeltmek için adeta tetikte bekliyordu.
Kılıçdaroğlu'nun gafa imza attığı anlarda "Millet" diyerek düzelten İmamoğlu, sonrasında Veli Ağbaba ile göz göz geldi.
EDEBİYAT DESEN YOK!
Geçtiğimiz günlerde Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu usta isim için, "Şair galiba..." ifadelerini kullandı.