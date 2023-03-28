CHP medyasından Muharrem İnce'ye sansür! Sözcü TV ankette ismine ekranda resmine yer vermedi...

Diğer adaylar ise eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan oldu.

CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI BASKI

Muharrem İnce 100 bin imza ile adaylığını kesinleştirirken CHP'liler tarafından adeta linç edildi.



Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Fazıl Say, Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimler başı çekerken CHP medyasında İnce'ye uygulanan sansür de artık görünür olmaya başladı.

SÖZCÜ TV'DEN MUHARREM İNCE'YE SANSÜR

CHP'nin fonladığı yayın organlarından Sözcü TV Muharrem İnce'ye açık bir sansür uyguladı.