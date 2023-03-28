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    • 28.03.2023 16:45
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    • 28.03.2023 17:26
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    CHP medyasından Muharrem İnce'ye sansür! Sözcü TV ankette ismine ekranda resmine yer vermedi...

    Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP medyası tarafından açık açık sansüre uğradu. CHP'nin fonladığı yayın organlarından Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu haber bülteninde 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu ancak Muharrem İnce'nin fotoğrafı yer aldı. Haberde partilerin ve ittifakların oy oranları sayılırken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Memleket vs. diyerek geçiştirildi.

    takvim.com.tr
    CHP medyasından Muharrem İnce’ye sansür!

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine hazırlanıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken 6+1'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Diğer adaylar ise eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan oldu.

    CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI BASKI
    Muharrem İnce 100 bin imza ile adaylığını kesinleştirirken CHP'liler tarafından adeta linç edildi.


    Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Fazıl Say, Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimler başı çekerken CHP medyasında İnce'ye uygulanan sansür de artık görünür olmaya başladı.

    SÖZCÜ TV'DEN MUHARREM İNCE'YE SANSÜR
    CHP'nin fonladığı yayın organlarından Sözcü TV Muharrem İnce'ye açık bir sansür uyguladı.

    Fatih Portakal'ın sunduğu haber bülteninde CHP'yi gazlayan 11 anket firmasının sonuçlarını açıklanırken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu.

    İNCE'NİN HEM RESMİNE HEM İSMİNE SANSÜR
    Söz konusu bültende bir tek Muharrem İnce'bin fotoğrafına yer verilmedi. Haberde partilerin ve ittifakların oy oranları sayılırken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi 'Memleket vs.' diyerek geçiştirildi.

    HALK TV: MUHARREM İNCE DEFTERİ KAPANDI
    İnce'nin aday olmaktan geri adım atmayacağı şeklinde izlenim vermesi sebebiyle CHP'nin yayın organı Halk TV, CHP'nin İnce defterini kapattığını yazarken Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini yalnızca nezaket ziyareti olarak gerçekleştireceği iddia edildi.

        GEL BAKALIM BAY BAY KEMAL
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

        Söz konusu ziyarete ilişkin Muharrem İnce Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel CHP medyasından Muharrem İnce'ye sansür! Sözcü TV ankette ismine ekranda resmine yer vermedi...
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