Denizli'de kahreden kaza: Beton mikseri otomobile çarptı! Anne öldü oğlu yaralandı

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında bir kavşakta meydana geldi. Ali Osman T.'nin (51) kullandığı beton mikseri Ömer Aydoğan (35) yönetimindeki otomobile çarptı.
OTOMOBİL YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobildeki 78 yaşındaki Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Beton mikseri şoförü Osman T. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.