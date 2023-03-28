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    • 28.03.2023 16:37
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    Denizli'de kahreden kaza: Beton mikseri otomobile çarptı! Anne öldü oğlu yaralandı

    Denizli'de beton mikserinin çarptığı otomobilde bulunan anne hayatını kaybederken, sürücü oğlu ise yaralandı. Kaza sonrası aracın görüntüsü de dehşete düşürdü. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası 78 yaşındaki anne Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahreden kaza: Anne öldü oğlu yaralandı!

    Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında bir kavşakta meydana geldi. Ali Osman T.'nin (51) kullandığı beton mikseri Ömer Aydoğan (35) yönetimindeki otomobile çarptı.

    OTOMOBİL YOLA SAVRULDU

    Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobildeki 78 yaşındaki Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Beton mikseri şoförü Osman T. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Denizli'de kahreden kaza: Beton mikseri otomobile çarptı! Anne öldü oğlu yaralandı
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