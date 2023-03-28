Denizli'de kahreden kaza: Beton mikseri otomobile çarptı! Anne öldü oğlu yaralandı

OTOMOBİL YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobildeki 78 yaşındaki Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.