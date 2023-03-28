Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü tutuklandı!

Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE
TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.