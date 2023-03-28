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    • 28.03.2023 16:49
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    • 28.03.2023 16:49
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    Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü tutuklandı!

    Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazada polis ekipleri çalışma başalttı. Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden şoför tutuklandı!

    Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi.

    KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

    Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

    KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.

    Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.



        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonunun karşı şeride geçerek iki otomobilin üzerinde devrildiği görülüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
        Konuya ilişkin İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

        "6 VATANDAŞIMIZ MAALESEF HAYATINI KAYBETMİŞ, 3 VATANDAŞIMIZ DA YARALANMIŞTIR"
        Yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir tır, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Güncel Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü tutuklandı!
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