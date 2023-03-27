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    • 27.03.2023 19:09
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    CHP 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı tutmayınca bu kez bakın nasıl algı yapmaya çalıştı! CHP'li Yunus Emre: Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok

    Son dakika haberleri... Seçimlere adım adım ilerlerken muhalefet yine aynı algı operasyonuyla Başkan Erdoğan'ı hedefe almaya başladı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin başını çektiği 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı İletişim Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi'nin açıklamalarıyla çökertilmişti. Yalanı elinde patlayan muhalefetten yeni bir atak geldi. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan CHP'li Yunus Emre, "Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok" dedi, ancak birkaç ay önce yine aynı ekranlarda Rafael Sadi, Şirin Payzin'in programına katılıp Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.

    takvim.com.tr
    Muhalefetin yeni operasyonu: Erdoğan’ın sınıf arkadaşı yok

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderayak muhalefet yine kirli algı operasyonlarına başladı ancak halkı o kadar manipüle ettiler ki ısıtıp ısıtıp aynı konuları gündeme getirmekten çekinmez oldular. Buna en son örnek ise Başkan Erdoğan'ın üniversite diploması. Başkan Erdoğan'ın diploması ile ilgili hükümet kanadından belgelerle gelen açıklama yetmemiş olacak ki bu kez de yine CHP medyası HALK TV'de "Erdoğan'ın üniversiteden hiç arkadaşı yok" demeye başladılar.

    Seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kuyruklu manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

    CHP ve FETÖ'nün dönem dönem ısıtıp piyasaya sürdüğü bu yalan son dönemde yeniden gündeme geldi.

    Başkan Erdoğan'ın üniversite diploması için yeni manipülasyon mecrası Sözcü TV ve yalanı yayan ise Fatih Portakal.

    İYİ Parti ve Gelecek Partisi tarafından "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısına Fatih Portakal "Ben bunu gündemden düşürmem" diyerek ortak olmuştu.

    Portakal'ın bu çıkışının ardından Sözcü gazetesi yazarları tek tek köşesinin konusunu "Başkan Erdoğan'ın diploması" yapmıştı.

    1 KASIM 1991'DE REKTÖR VE DEKAN İMZASIYLA DİPLOMA VERİLDİ
    Marmara Üniversitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.

    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesinden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

        1974'TE SINAVA GİRDİ, 2443 ÖĞRENCİ NUMARASI İLE KAYIT YAPTIRDI
        Açıklamada, Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.

        Başkan Erdoğan'ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        "ORTAYA ATILAN İDDİALARIN HİÇBİR HUKUKİ VE RESMİ DAYANAĞI YOKTUR"
        Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur. Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir."

            ALGILARI BELGELERLE PATLAYINCA BU KEZ OKUL "ARKADAŞI YOK" DEDİLER

            Isıtıp ısıtıp halkın önüne sundukları çirkin algıları belgelerle çürütülünce bu kez de "Erdoğan'ın üniversiteden arkadaşı yok" algısına başladılar.

            Tabi yalanın kaynağı yine Halk TV.

            Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan CHP milletvekili Yunus Emre, "Erdoğan'ın neden okul arkadaşı hiç yok? Erdoğan'ın neden hiç üniversite hocası yok?" ifadelerini kullandı.

            HALK TV'DE RAFAEL SADİ SINIF ARKADAŞIM DEMİŞTİ

            Yunus Emre'nin özerlik konularından gündemi takip etmeye vaktinin olmadığı bu sözleriyle ortaya çıktı. Çünkü yine Halk TV'de Şirin Payzin'in sunduğu programa katılan gazeteci Rafael Sadi, Başkan Erdoğan'la sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.

            Emin Çapa'nın araya girerek bilginin sağlamasını "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuyla yaptığı ve yeniden "Recep Bey. Hani diploması var mı yok mu tartışılan. Üniversitede birlikte okuduk aynı sırada" cevabını aldığı biliniyor.

            Yunus Emre'nin bu skandal açıklamasının ardından yeniden o video gündem oldu.

            GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖZERKLİK VAADİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
            CHP'li Emre, geçtiğimiz günlerde yine HALK TV ekranlarında özerklik vaadiyle gündeme gelmişti. Emre, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Genel Başkanımız da açıkladı Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
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            Haberler Güncel CHP 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı tutmayınca bu kez bakın nasıl algı yapmaya çalıştı! CHP'li Yunus Emre: Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok
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