CHP 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı tutmayınca bu kez bakın nasıl algı yapmaya çalıştı! CHP'li Yunus Emre: Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yok

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderayak muhalefet yine kirli algı operasyonlarına başladı ancak halkı o kadar manipüle ettiler ki ısıtıp ısıtıp aynı konuları gündeme getirmekten çekinmez oldular. Buna en son örnek ise Başkan Erdoğan'ın üniversite diploması. Başkan Erdoğan'ın diploması ile ilgili hükümet kanadından belgelerle gelen açıklama yetmemiş olacak ki bu kez de yine CHP medyası HALK TV'de "Erdoğan'ın üniversiteden hiç arkadaşı yok" demeye başladılar.
Seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kuyruklu manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor.
CHP ve FETÖ'nün dönem dönem ısıtıp piyasaya sürdüğü bu yalan son dönemde yeniden gündeme geldi.
Başkan Erdoğan'ın üniversite diploması için yeni manipülasyon mecrası Sözcü TV ve yalanı yayan ise Fatih Portakal.
İYİ Parti ve Gelecek Partisi tarafından "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısına Fatih Portakal "Ben bunu gündemden düşürmem" diyerek ortak olmuştu.
Portakal'ın bu çıkışının ardından Sözcü gazetesi yazarları tek tek köşesinin konusunu "Başkan Erdoğan'ın diploması" yapmıştı.
1 KASIM 1991'DE REKTÖR VE DEKAN İMZASIYLA DİPLOMA VERİLDİ
Marmara Üniversitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesinden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.