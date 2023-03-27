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    • 27.03.2023 19:27
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    Son dakika: PKK'ya Cudi darbesi! Gri kategorideki Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman paketlendi

    Son dakika haberi... Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, İdil'de PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ı gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    PKK’ya Cudi darbesi! ’Gri’ kalleş paketlendi
    Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

    Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ı gözaltına aldı.

    JANDARMADAN NOKTA OPERASYON
    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel Son dakika: PKK'ya Cudi darbesi! Gri kategorideki Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman paketlendi
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