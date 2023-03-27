Son dakika: PKK'ya Cudi darbesi! Gri kategorideki Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman paketlendi

Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ı gözaltına aldı.
JANDARMADAN NOKTA OPERASYON
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ı gözaltına aldı.
JANDARMADAN NOKTA OPERASYON
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.