Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan HÜDAPAR'lı demokrasi dersi! AK Parti'den sert tepki

6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığa oturması büyük tepkiyle karşılanırken bazı odaklar Cumhur İttifakı'nı destekeleyeceğini açıklayan HÜDAPAR üzerinden algı siyaseti yapmaya çalışıyor.
Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan HÜDA PAR başta CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından hedef alınırken İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal gibi isimler temasları kaşımaya başladı. Ancak 6'lı masa yandaşlarının ikiyüzlülüğü geçmiş temasların ortaya çıkmasıyla bir kez daha görüldü. Öyle ki Ali Babacan'dan Meral Akşener'e Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar masanın liderleri HÜDA PAR ile temas kurmuştu.
6'lı koalisyonun karalama kampanyasına terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş, Kobani olaylarının azmettiricisi olduğunu, kardeşinin dağda olduğunu unutarak "Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Kadınlar, bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalı" dedi.
TERÖRDEN BESLENENLERDEN DEMOKRASİ DERSİ ALACAK DEĞİLİZ
Demirtaş'ın bu skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki gecikmedi. Dağ, "Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür. Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur" ifadelerini kullandı.
Biz de Hamza Dağ'ın açıklamalarının ardından takvim.com.tr olarak 6+1'li koalisyonun ortağı HDP'nin terör dosyasını açtık.
YENİ ORTAĞIN SİCİLİ KABARIK
Halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicili ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi.