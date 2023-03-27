Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan HÜDAPAR'lı demokrasi dersi! AK Parti'den sert tepki

TERÖRDEN BESLENENLERDEN DEMOKRASİ DERSİ ALACAK DEĞİLİZ

Demirtaş'ın bu skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki gecikmedi. Dağ, "Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür. Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur" ifadelerini kullandı.

Biz de Hamza Dağ'ın açıklamalarının ardından takvim.com.tr olarak 6+1'li koalisyonun ortağı HDP'nin terör dosyasını açtık.

YENİ ORTAĞIN SİCİLİ KABARIK

Halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicili ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi.