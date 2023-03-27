Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşümde kararlıyız

Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimizle birlikte buruk bir Ramazan geçirmemeniz için inşallah canla başla çalışacaklar. Hayat normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak burayı bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz.

Sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız 'Başkanım ne olur bize bunların eline bırakmayın' diyor. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak, çalışacağız, çalışacağız daha çok çalışacağız ve böylece sizinle elele omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz.