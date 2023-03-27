Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.03.2023 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2023 11:55
    ABONE OL

    İstanbul'da laf atma kavgasında kan aktı: O anlar kamerada!

    İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre,  bir kafeteryada laf atma nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu. Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da silahlı laf atma kavgasında kan aktı!

    Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, kafeteryada oturan 2 grup arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

    İstanbul'da silahlı laf atma kavgasında kan aktı!

    DİZİNDEN VURULAN GENÇ ARACIN ALTINDA KALIYORDU

    Kavga esnasında bir şahıs, belindeki silahı çekerek Onur T.'yi kovalamaya başladı. Şahıstan kaçan genç dizinden silahla vurulması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dizinden yaralanan Onur T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

    POLİS SALDIRGANI YAKALADI

    Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, kimliğinin polis tarafından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    4 bin 431 konutun daha temeli atılıyor!
    Haberler Güncel İstanbul'da laf atma kavgasında kan aktı: O anlar kamerada!
        loading
        SON DAKİKA