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    • 27.03.2023 11:22
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    • 27.03.2023 11:22
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    Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı!

    Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde içme suyu bulanıklık değerlerinin arttığı bildirildi. Vatandaşlar, şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarıldı. Yapılan açıklamada," Su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şanlıurfa’da içme suyuna dikkat!

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı Karaköprü ilçesindeki bazı mahallelerde şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu.

    SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

    ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.

    "SUYUN SADECE KULLANIM SUYU OLARAK KULLANILMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

    Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, "Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı!
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