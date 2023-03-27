Fox TV'de yine algı operasyonu! Gülbin Tosun 'kadınlar' üzerinden Cumhur İttifakı'nın hedef aldı... Rakamlar ortada

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken 6+1'li koalisyon ve medyası asılsız iddialarla algı operasyonlarına hız verdi.
FOX'TV'DEN ALGI OPERASYONU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan merkezli Fox TV yine bir algı operasyonuna soyunurken sunucu Gülbin Tosun adeta 6+1'li koalisyon adına oy isteyip Cumhur İttifakı'nı karaladı.
GÜLBİN TOSUN ASILSIZ İDDİALAR SIRALADI
HÜDA PAR'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek olmasını ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışını hazmedemeyen Gülbin Tosun kadınlara seslenerek, "Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor" şeklinde algı operasyonu yaptı.
Tosun canlı yayında şunları sıraladı;
"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...
Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ile eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Ee okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...
Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"
RAKAMLAR GÜLBİN TOSUNU PATLATTI
Ancak Gülbin Tosun'un iddiası rakamlarla patladı.
Türkiye'de kadın istihdam oranı geçen yıl yüzde 30,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.