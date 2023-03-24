Kadın istihdam oranında geçen yıl rekor kırıldı

Kadın istihdam oranının, geliştirilen teşvik mekanizmaları ve alınan önlemlerin etkisiyle yıllar itibarıyla arttığı görüldü. Serinin açıklandığı 2005'te yüzde 19,4 olan kadın istihdam oranı, 2018'de yüzde 29,4 seviyesine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının başladığı 2020'de son 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 26,2'ye gerileyen kadın istihdam oranı, 2021'de tekrar yükselişe geçerek yüzde 28'e ulaştı. 2022'de yüzde 30,4'e çıkan kadın istihdam oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

KADIN İSTİHDAMI 10 MİLYON SINIRINA GELDİ

Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 2005'te 4 milyon 773 bin seviyesinde iken 2015'te 8 milyona, 2019'da 8 milyon 925 bine çıktı. 2020'de 8 milyon 299 bine gerileyen bu sayı, takip eden yıllarda hızla artarak 2021'de 9 milyona, 2022'de ise 9 milyon 935 bine ulaştı. Böylece, ülkede istihdam edilen kadın sayısı 2005-2022 döneminde 2 katına çıkmış oldu.