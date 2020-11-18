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    İçişleri Bakanlığından ’ye yalanlama! “Hayvanseverlerimiz, Fox Haber'i izleyip üzülmesinler…”

    Yalan ve manipülatif haberlerin adresi 'nin yalan haberine İçişleri Bakanlığından tepki geldi. , Fox’un sokak kısıtlaması sürecinde ile Sokak Hayvanlarını Besleyecek olanlara da kısıtlama uygulanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığından Fox TV’ye yalanlama!

    Yalan ve manipülatif haberlerin adresi Fox TV'nin yalan haberine İçişleri Bakanlığından tepki geldi.

    Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile Sokak Hayvanlarını Besleyecek olanlara da kısıtlama uygulanacağını iddia eden Fox'un haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

    FOX HABER'İ İZLEYİP ÜZÜLMEYİN
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hayvanseverlerimiz, Fox Haber'i izleyip üzülmesinler "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır" ifadelerine yer verdi.

    İşte o açıklama:
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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığından Fox TV’ye yalanlama! “Hayvanseverlerimiz, Fox Haber'i izleyip üzülmesinler…”