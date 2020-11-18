Yalan ve manipülatif haberlerin adresi Fox TV'nin yalan haberine İçişleri Bakanlığından tepki geldi.
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile Sokak Hayvanlarını Besleyecek olanlara da kısıtlama uygulanacağını iddia eden Fox'un haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
FOX HABER'İ İZLEYİP ÜZÜLMEYİN
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hayvanseverlerimiz, Fox Haber'i izleyip üzülmesinler "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile "sokak hayvanlarını besleyecek olanlar," hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır" ifadelerine yer verdi.
İşte o açıklama: