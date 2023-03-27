Pes dedirten olay: Sahte Vali hesabı açarak “Şanlıurfa'da okullar tatil” paylaşımı yaptılar!

Şanlıurfa´da 14-15 Mart´ta yaşanan sel felaketinde 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

"EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR"

Kentteki bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşanırken, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan´ın fotoğrafının bulunduğu sahte Twitter hesabından "İlimizde yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" paylaşımı yapıldı.