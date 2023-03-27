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    7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye “adaylıktan çekil” baskısı

    Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptı. 6’lı masa 7’ye çıktı! Kendilerine katılmayan Muharrem İnce'ye ise “adaylıktan çekil” baskısı yapmaya başladı...

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    ’Sana Özel’ operasyonda tam gaz mesai:
    Haberler Güncel 7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye “adaylıktan çekil” baskısı
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