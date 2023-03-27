CHP lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü destekçisi HDP'nin kapısını çaldı. Her türlü ödünü verip işbirliği yaptı. "Demokrasi" naraları attı!
Ancak bu sözünü 'ince'den rafa kaldırdı! Muharrem İnce'yi kendi lehine adaylıktan çekilmesi için baskı altına aldı. Hem fonladığı medya, hem de kurmaylarıyla mesaj yağdırdı!
- Güncel
- 27.03.2023 Gazete
7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye “adaylıktan çekil” baskısı
Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptı. 6’lı masa 7’ye çıktı! Kendilerine katılmayan Muharrem İnce'ye ise “adaylıktan çekil” baskısı yapmaya başladı...
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü destekçisi HDP'nin kapısını çaldı. Her türlü ödünü verip işbirliği yaptı. "Demokrasi" naraları attı!
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