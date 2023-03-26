6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıl önce HDP için bakın ne demiş!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı.
12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP (şu anki HDP)'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu.
'PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORGANİK BAĞLARI VAR'
Sosyal medyada paylaşılan videoda Mehmet Ali Birand, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BDP'yi PKK'nın bir uzantısı olup olmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Bazen kendileri söylüyorlar, biz zaten oranın bir uzantısıyız şeklinde bir ifadeleri var. Bizim öyle görüp görmeme ötesinde organik ilişkilerinin olduğunu onlarda söylüyor' dediği belirlendi.
HDP GÖRÜŞMESİ TEKRAR GÜNDEMDE
Son günlerde Millet İttifakı olarak HDP ile yapılan görüşmeyle gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılına ait röportaj sırasında söyledikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine hatırlatılarak, 'BDP'nin şimdiki HDP olduğunu bildikleri halde ve terör örgütüyle organik bağı olduğunu söylemesine rağmen bu görüşme ve destek talebi nasıl açıklanacak.' denildi.
PKK ELE BAŞI DURAN KALKAN'DAN 7'Lİ KOALİSYONA SEÇİM DESTEĞİ
Öte yandan, terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.