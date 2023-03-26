6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıl önce HDP için bakın ne demiş!

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORGANİK BAĞLARI VAR'

Sosyal medyada paylaşılan videoda Mehmet Ali Birand, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BDP'yi PKK'nın bir uzantısı olup olmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Bazen kendileri söylüyorlar, biz zaten oranın bir uzantısıyız şeklinde bir ifadeleri var. Bizim öyle görüp görmeme ötesinde organik ilişkilerinin olduğunu onlarda söylüyor' dediği belirlendi.

HDP GÖRÜŞMESİ TEKRAR GÜNDEMDE

Son günlerde Millet İttifakı olarak HDP ile yapılan görüşmeyle gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılına ait röportaj sırasında söyledikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine hatırlatılarak, 'BDP'nin şimdiki HDP olduğunu bildikleri halde ve terör örgütüyle organik bağı olduğunu söylemesine rağmen bu görüşme ve destek talebi nasıl açıklanacak.' denildi.