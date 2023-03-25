Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2023 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 19:29
    ABONE OL

    Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 18 bin 305 personel alımı yapılacak

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanı açacağız. Toplamda 18 bin 305 personel alımı yapacağız.

    takvim.com.tr
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Anca 100 bin
    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 18 bin 305 personel alımı yapılacak
        loading
        SON DAKİKA