Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
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- Güncel
- 25.03.2023 19:21
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- 25.03.2023 19:29
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 18 bin 305 personel alımı yapılacak
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanı açacağız. Toplamda 18 bin 305 personel alımı yapacağız.
Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
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