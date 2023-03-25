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    • 25.03.2023 21:21
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    Kütahya'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

    Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada 1 kişi kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıları hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kütahya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

    İddiaya göre, Mustafa Taşkın'ın (52) kullandığı 35 AR 1722 plakalı otomobil, Kütahya- Gediz kara yolunun 15. kilometresinde İzzet Aykı (55) yönetimindeki 07 BBP 530 plakalı otomobille çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI
    Kazada sürücü İzzet Aykı, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Dilber ve Sıddıka Aykı ile diğer aracın sürücüsü Taşkın yaralandı.
    Çevredekilerin ihbarıyla kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YARAILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULNUYOR
    Gelen sağlık ekiplerce ambulansa alınan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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