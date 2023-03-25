Kütahya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü İzzet Aykı, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Dilber ve Sıddıka Aykı ile diğer aracın sürücüsü Taşkın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.