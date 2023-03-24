Hatay'da depremzedelerle iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"BELEDİYELERİMİZ HATAY'I TERK ETMEDİ"

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerimizi kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da 94 AK belediyemize emanet ettik.

Belediyelerimiz Hatay'ı hiç terk etmedi. Bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için zamanla yarışıyorlar. Depremin ilk günlerinden beri belediyelerimizin ne kadar özveriyle çalıştıklarını sizler iyi biliyorsunuz.

Çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kentlerin kurulumu sürüyor. Sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Ortada elle tutulacak eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz

Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz."



